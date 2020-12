Żołnierze, którzy testowali kierowców w Anglii, wracają do Polski

Żołnierze, którzy przeprowadzali testy kierowcom ciężarówek w Anglii, w niedzielę po południu wracają do Polski – przekazał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

KORONAWIRUS – RAPORT



„Zawsze na posterunku i zawsze gotowi, by pomagać! Żołnierze, którzy przeprowadzali testy kierowcom ciężarówek w Anglii, dziś po południu wracają do Polski” – napisał na Twitterze szef MON.



Jak dodał, wojskowi zbadali i pomogli wrócić do domu kilkuset osobom, dostarczyli też kilka tysięcy posiłków i napojów. „Jesteście niezastąpieni!” – podkreślił Błaszczak.



Od czwartku testy wśród kierowców, nie tylko polskich, ale również pochodzących z innych krajów, przeprowadzała grupa kilkudziesięciu lekarzy, diagnostów, pielęgniarek i ratowników medycznych z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, WOPR oraz innych służb. W piątek wrócili do kraju, zastąpiło ich 60 wojskowych medyków.



Kolejki ciężarówek powstały w wyniku decyzji francuskiego rządu o zamknięciu na 48 godzin przejścia granicznego z Wielką Brytanią. Decyzja, podjęta w ubiegłą niedzielę, była następstwem informacji o rozprzestrzenianiu się nowej mutacji koronawirusa w południowo-wschodniej Anglii. Granicę otwarto w środę wyłącznie dla osób, które przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19.

Zawsze na posterunku i zawsze gotowi,by pomagać! Żołnierze, którzy przeprowadzali testy kierowcom ciężarówek w Anglii, dziś po południu wracają do Polski. Wojskowi zbadali i pomogli wrócić do domu kilkuset osobom. Dostarczyli kilka tys.posiłków i napojów. Jesteście niezastąpieni! pic.twitter.com/xthIWlCR1e — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) December 27, 2020

#wieszwiecej Polub nas