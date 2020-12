Kreml chce reformować Białoruś. Łukaszenka może się obawiać

Rosyjski portal „The Insider”, znany ze swoich artykułów śledczych dotyczących działań Kremla, opublikował dokumenty, które mają świadczyć o zamiarach administracji prezydenta Rosji wobec Białorusi. Mogą one ograniczyć władzę prezydenta Alaksandra Łukaszenki.

Portal miał otrzymać nieoficjalną drogą dokumenty z Departamentu Międzyregionalnych i Kulturalnych Kontaktów z Zagranicą. Na jego czele stoi generał Służby Wywiadu Zagranicznego Władimir Czernow. Niedawno Centrum „Dossier” opublikowało jego korespondencję dotyczącą działań Kremla na terytorium byłego ZSRR – informuje telewizja Biełsat.



Jak pisze „The Insider”, administracja prezydenta jest też mocno zaangażowana w wydarzenia na Białorusi. Generał Czernow w opublikowanym wystąpieniu na jednym z zebrań, prawdopodobnie na Kremlu, zwraca uwagę, że na Białorusi narasta niezadowolenie z prezydenta Łukaszenki, także wśród urzędników. W związku z tym konieczne jest przyspieszenie reformy konstytucyjnej i przekazanie władzy parlamentowi – oceniono. Plan przewiduje utworzenie partii, pod roboczą nazwą Prawo Narodu.



– Konieczne jest otrzymanie przez wyborców, którzy są krytycznie nastawieni do władzy i pozytywnie do Rosji (to większość!), możliwości otrzymania reprezentacji politycznej i nawet większości w białoruskim parlamencie, co sprawi, że wewnętrzna i zagraniczna polityka będzie bardziej określona – mówił generał.



„The Insider" publikuje też dokument, który ma być programem partii Prawo Narodu, która ma przede wszystkim zabiegać o jak najszybszą realną reformę konstytucyjną. „Nie jesteśmy zwolennikami rewolucji z użyciem przemocy i rewolucyjnych zmian. Jesteśmy zwolennikami zdecydowanych reform" – napisano w programie.



Wśród tych, którzy są zaangażowani w tworzenie nowego ugrupowania są przedstawiciele białoruskiego biznesu mający też interesy w Rosji – zwraca uwagę Biełsat.