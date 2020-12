Poseł PO o publikacji Onetu nt. żołnierzy Wehrmachtu: Wina PiS

To bankructwo polityki historycznej PiS, całego systemu edukacji historycznej, który się właśnie rozleciał, że w przededniu Wigilii na ważnym portalu ukazuje się tego rodzaju materiał – powiedział w programie „Woronicza 17” o artykule Onetu poseł PO Robert Kropiwnicki. Jak dodał, rząd powinien się zastanowić nad edukacją dziennikarzy.

Publikacja Onetu

W środę w serwisie Onet ukazał się tekstArtykuł był poświęcony Świętom Bożego Narodzenia w czasie II wojny. Pisano jak ten okres spędzali Polacy w okupowanym kraju, więźniowie obozów i żołnierze na froncie. Znalazły się w nim m.in. opisy jak Boże Narodzenie obchodzili żołnierze niemieccy na froncie wschodnim. Materiał zilustrowanoPublikację po fali krytyki usunięto. Redaktor naczelny Onetunapisał, że tekst „nie powinien się był ukazać w Onecie”. „Przepraszam w imieniu swoim i redakcji Onetu.” – napisał.O działaniach m.in. Onetu dyskutowano w programie „Woronicza 17”. Sekretarz stanu w KPRM Adam Andruszkiewicz komentarz zaczął od przypomnienia o jednym z historycznych aspektów sprawy.

Andruszkiewicz: Onet wpisał się w propagandę

Kropiwnicki: Wina PiS

– Od czasów zjednoczenia Niemcy podjęły celowe działania, aby zacierać swoją odpowiedzialność za wywołanie II wojny światowej iTo celowe działanie, mamy wiele filmów, dokumenty w tej kwestii, gdzie jest na siłę pompowany ruch oporu wobec nazistów, ale większość Niemców zdecydowanie popierała politykę NSDAP, kiedy miały miejsce największe zbrodnie – mówił Andruszkiewicz.Dodał, że część mediów będących „w rękach kapitału niemieckiego” wpisuje się w tę narrację. – Onet, który jest w rękach kapitału niemieckiego, nie tylko wymierzył policzek w twarz ofiarom Niemców z II wojny światowej, ale– podsumował.Poseł KO Robert Kropiwnicki odpowiedzialnością za tekst Onetu próbował obarczyć rząd PiS. – Po pięciu latach polityki historycznej PiS to ich kwintesencja, to bankructwo polityki historycznej PiS, całego systemu edukacji historycznej, który się właśnie rozleciał, że– skomentował polityk.

– Muszą się nad tym poważnie zastanowić, że zamiast robieniem taniego picu, powinni się zastanowić nad edukacją chociażby dziennikarzy – powiedział.





Tarczyński: Węglarczyk powinien odejść

W dyskusję włączył się europoseł PiS Dominik Tarczyński. – Zapraszam pana Węglarczyka na korepetycje, na lekcje historii Polski. (…) Obwinianie PiS o to, że media sprzyjające opozycji, które są w rękach niemieckich, publikują skandaliczny materiał, tłumaczenie, że to brak wykształcenia, to przyznanie, że pracują tam takie, a nie inne osoby.– komentował.Odnosząc się do naczelnego Onetu mówił, że „Węglarczyk powinien zrezygnować z pracy w dziennikarstwie”. –– zakończył.