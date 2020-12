Podkarpacie ewenementem przyrodniczym. „To świadczy o kondycji lasów”

W naszym kraju tylko w lasach Podkarpacia obok siebie żyją duże drapieżniki, między innymi niedźwiedzie, wilki, rysie, żbiki oraz wielkie ssaki roślinożerne – z żubrem, łosiem i jeleniem na czele. – Nigdzie w Polsce nie występuje podobna koegzystencja; nawet w Puszczy Białowieskiej – mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek.

Przypomniał, że „zwierzyna podkarpackich lasów to także mnóstwo drobnych drapieżników, na przykład kun, tchórzy, jenotów, lisów, borsuków”. – W południowo-wschodniej Polsce mamy pełną gamę dzikich zwierząt. Bytują one w lasach, które świadczą wiele funkcji, w tym również tę produkcyjną – dodał rzecznik krośnieńskiej RDLP.



W lasach Podkarpacia żyje między innymi prawie 700 żubrów, największych krajowych roślinożerców, a także niemal 200 niedźwiedzi, 500 wilków, 250 rysi, 200 żbików oraz około 11 tysięcy bobrów – wynika z szacunków prowadzonych co roku w tym regionie.



Jak zaznaczył Marszałek, „lasy Podkarpacia są jedną z najważniejszych krajowych ostoi zwierzyny”. – O ich przyrodniczej wartości decyduje obecność największych chronionych drapieżników łącznie z niedźwiedziem, wilkiem, rysiem i żbikiem, a także silne stada żubrów żyjących dziko w Bieszczadach – zauważył rzecznik.

RDLP w Krośnie nadzoruje działania 26 nadleśnictw gospodarujących na powierzchni ponad 418 tysięcy hektarów. Lesistość tego obszaru przekracza 36 proc. Roczne pozyskanie drewna wynosi blisko 2 mln m sześc., zaś średni roczny przyrost zasobów drzewnych, wg Banku Danych o Lasach, szacowany był na ponad 2,8 mln m sześc.; średnio 7 m sześc./ha.