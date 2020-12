Dr Zaczyński o szczepionce: Wtedy sceptycy zaczną się przekonywać

To kluczowa rzecz dla bezpieczeństwa zdrowotnego naszych obywateli – mówił o szczepieniu przeciw koronawirusowi dyrektor Szpitala Tymczasowego na Stadionie PGE Narodowy dr Artur Zaczyński.

W niedzielę rano w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie zaszczepiono pierwszą osobę na COVID-19 w Polsce – naczelną pielęgniarkę szpitala Alicję Jakubowską.



Szczepieniu poddał się też dr Artur Zaczyński. W TVP Info mówił o tym, jak ważne jest, by zaszczepiło się jak najwięcej osób.



– Ja zaszczepiłem się w pierwszym możliwym momencie. To przykład odpowiedzialności i gotowości. Najgorzej jest zachorować w momencie oczekiwania na szczepionkę, nie być zaszczepionym i przejść chorobę z powikłaniami – powiedział.



– Im więcej osób wszczepimy i im więcej osób zobaczy, że to jedyne rozwiązanie na powrót do normalności, wtedy i sceptycy zaczną się do tego przekonywać. Nasz mózg odbiera zbyt dużą ilość sprzecznych sygnałów i stajemy w niepewności – mówił.



Jak podkreślił, fakty mówią same za siebie. – Szczepienia zbawiły wielokrotnie populację, nie możemy na to inaczej patrzeć. Nikt nie wie, jak powstał internet, ale wszyscy z niego korzystają, podobnie jak szczepionka – powiedział doktor.

