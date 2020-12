Ruszyły szczepienia przeciw COVID-19. „Dobry poligon do sprawdzenia naszych możliwości”

W Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie zaszczepiono w niedzielę pierwszą osobę na COVID-19 w Polsce – naczelną pielęgniarkę szpitala Alicję Jakubowską. Szczepienia ruszyły łącznie w 72 szpitalach w całym kraju. – Ta operacja jest dobrym poligonem do sprawdzenia naszych możliwości na potrzeby późniejszej dystrybucji na szerszą skalę – powiedział Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski.

KORONAWIRUS – RAPORT



W niedzielę w całym kraju ruszył tak zwany „etap zero” akcji szczepień, w ramach którego wszyscy pracownicy medyczni będą mogli uodpornić się na COVID-19.



Do południa w niedzielę wszystkie szczepionki Pfizer-BionTech z pierwszej dostawy trafią do wszystkich szpitali – przekazał Kuczmierowski. Dodał, że prawdopodobnie dostarczono je już do połowy z nich.



Prezes ARM wziął udział w niedzielę z briefingu prasowym z Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie tuż po zaszczepieniu pierwszych osób przeciwko COVID-19 w Polsce.



Przypomniał, że zgodnie z planem o godziny 5 rano szczepionki wyruszyły z hurtowni farmaceutycznych do szpitali. – Duża część już jest dostarczona. Mamy informacje na bieżąco o postępach w logistyce – zapewnił.



Dopytywany, do ilu szpitalu szczepionki już dotarły, odparł: „Przyznam szczerze, że nie liczyłem (...), podejrzewam, że już przeszliśmy połowę. Na dzisiaj mamy 72 szpitale, to jest dziewięćdziesiąt kilka punktów dostaw, bo niektóre szpitale mają więcej lokalizacji”.



Kuczmierowski powiedział, że wszystkie szczepionki z dzisiejszej dostawy do godziny 12 mają trafić do szpitali. — Na dniach czekamy na kolejną dostawę. (...) Do końca stycznia półtora miliona szczepionek. Do końca tego roku – 300 tysięcy — zapowiedział.

Decyzja lekarza

źródło: TVP Info, PAP

Prezes ARM pytany był również o to, co się stanie ze szczepionką, w przypadku gdy pacjent nie zostanie dopuszczony do szczepienia przez lekarza — czy dawka się nie zmarnuje.— Założenie jest takie, żeby ograniczyć ewentualne ryzyka zmarnowania, w związku z tym są procedury na to.mogą kwalifikować osoby, które wychodzą trochę poza grupę podstawową w takiej bezpośredniej kwalifikacji — wyjaśnił.Podkreślił, że szpitale będą przygotowywać listy rezerwowe. Dodał, że jeśli zostaną złamane wymogi producenta, to szczepionki będą musiały zostać zutylizowane, ponieważ bezpieczeństwo szczepionych jest kluczowe.Kuczmierowski mówił też o planach dotyczących szczepień kolejnych grup. —— powiedział. Zapewnił, że procedury dystrybucji są sprawdzone.Masowa skala szczepień — zdaniem Kuczmierowskiego — nastąpi, gdy do dyspozycji będzie więcej szczepionek i gdy działać będą wszystkie punkty szczepień. — My planujemy start tego systemu w połowie stycznia. Zobaczymy też, jak to będzie wyglądało jeśli chodzi o przygotowanie — wskazał.Kuczmierowski dodał, że kilkaset osób było zaangażowanych w dystrybucję szczepionek w okresie świątecznym.