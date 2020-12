Pomoc w testowaniu kierowców w Dover. Podziękowania dla Polski od Wielkiej Brytanii

Brytyjska wiceminister spraw zagranicznych Wendy Morton podziękowała w sobotę Polsce za pomoc przy przeprowadzaniu testów na obecność koronawirusa u kierowców czekających na przeprawę przez kanał La Manche do Francji.

„Wielka Brytania współpracuje z europejskimi partnerami, aby przewoźnicy w Kent mogli znów ruszyć w drogę. Przeprowadzono ponad 15 tys. testów i ponad 8 tys. samochodów ciężarowych jest z powrotem za Kanałem La Manche. Dziękujemy Polsce, która oddelegowała personel do współpracy z brytyjskimi żołnierzami w celu przeprowadzenia testów” – napisała na Twitterze Morton, podsekretarz stanu w MSZ, która odpowiada za relacje z krajami Europy i obu Ameryk.



W wyniku wstrzymania przez Francję na 48 godzin – od północy z 20 na 21 grudnia – możliwości wjazdu z Wielkiej Brytanii, także dla ruchu towarowego, w hrabstwie Kent powstał gigantyczny zator kilku tysięcy ciężarówek, który dopiero w sobotę udało się w dużej mierze rozładować. Największą grupę wśród czekających na przejazd stanowili polscy kierowcy. Ponieważ Francja zezwala na wjazd na swoje terytorium tylko kierowcom, którzy uzyskali negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, potrzebne było wykonanie kilkunastu tysięcy testów u kierowców.

The UK is working with European partners to get hauliers in Kent back on the move. More than 15,000 tests have taken place & more than 8,000 HGVs are back over the Channel. Thank you to Poland which has deployed personnel to work with UK soldiers to administer tests. ���� ���� pic.twitter.com/qzWluazHhB