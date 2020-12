Pierwsza osoba w Polsce zaszczepiona przeciw koronawirusowi [WIDEO]

W Polsce rozpoczęły się szczepienia przeciwko COVID-19. Jako pierwsza szczepionkę przyjęła naczelna pielęgniarka szpitala CSK MSWiA w Warszawie Alicja Jakubowska. Zaszczepił ją dr Artur Zaczyński. Teraz w całym kraju ruszy tak zwany „etap zero” akcji szczepień, w ramach którego wszyscy pracownicy medyczni będą mogli uodpornić się na COVID-19.

KORONAWIRUS – RAPORT



– Jestem z tego dumna, że zostałam wybrana – powiedziała Alicja Jakubowska przed szczepieniem, dziękując dyrektorowi. – Nie bolało – powiedziała tuż po zabiegu, dodając z uśmiechem, że widać radość w jej oczach.



Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie otrzymał w niedzielę 75 fiolek szczepionek. Pozwoli to zaszczepić 375 osób, ponieważ z jednej porcji tworzy się dawki dla pięciu osób – wyjaśniła wcześniej Iwona Sołtys, rzecznik CSK MSWiA.



Po Alicji Jakubowskiej szczepionkę otrzymał dyrektor prof. Waldemar Wierzba. – Kompletnie nic nie poczułem, chyba z wrażenia – powiedział dyrektor. Po nim szczepionki otrzymał ratownik medyczny Sławomir Butkiewicz. Po nim zaszczepieni mają być dr Artur Zaczyński, dyrektor Szpitala Tymczasowego na Stadionie PGE Narodowy i diagnosta laboratoryjna Angelika Aplas.

��Pierwsze szczepienia pracowników służby zdrowia w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.#SzczepimySię pic.twitter.com/XuHR6hPYa6 — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) December 27, 2020

Pierwsze 15 minut po szczepieniu

źródło: TVP Info, PAP

Oprócz Jakubowskiej i Wierzby zaszczepiono trzy inne osoby – ratownika Sławomira Butkiewicza, dr Agnieszkę Szarowską i diagnostę Angelikę Aplas.Agnieszka Szarowska wyjaśniła, że każda zaszczepiona osoba nie powinna opuścić lokalu przez 15 minut po zabiegu, gdyż „po każdym nowym preparacie mogą wystąpić reakcje alergiczne, wstrząs anafilaktyczny, w związku z tym– Myślę, że dla wszystkich ta szczepionka ma duże znaczenie, cały świat czekał od początku pandemii na szczepionkę i mam nadzieję, że jeśli Polacy tłumnie i chętnie ruszą na szczepienia, to w końcu wrócimy do normalności – powiedziała Angelika Aplas.Drugi transport szczepionek ma trafić do szpitala 4 stycznia. Pacjenci zaszczepieni w niedzielę zostaną automatycznie zapisani na podanie drugiej dawki szczepionki.