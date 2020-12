Śliskie drogi. IMGW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę rano ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące zamarzania nawierzchni dróg w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim.

IMGW ostrzega, że w tych województwach rano może zamarzać mokra nawierzchnia dróg i chodników po opadach śniegu. Temperatura minimalna w tych regionach ma wynieść od -5 st. C do -2 st. C, lokalnie -6 st. C, temperatura minimalna gruntu od -8 st. C do -5 st. C.



Synoptycy dodają, że w woj. podlaskim ujemna temperatura powietrza będzie utrzymywać się także w dzień.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

