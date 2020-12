W Czechach najwyższy stopień zagrożenia epidemicznego

W Czechach od północy obowiązuje najwyższy, piąty stopień zagrożenia epidemicznego. Wiąże się on z surowymi restrykcjami sanitarnymi.

Piąty stopień zakłada wydłużenie godziny policyjnej , która obecnie rozpoczyna się o 21:00 i trwa do 5:00 rano kolejnego dnia. Zakaz opuszczania domu nie obowiązuje między innymi podróży związanych z pracą i ochroną zdrowia.



Od niedzieli obowiązuje też zakaz zgromadzeń powyżej dwóch osób. Działalność muszą zawiesić otwarte dziesięć dni temu ośrodki narciarskie .



Działać mogą sklepy, ale tylko te oferujące produkty pierwszej potrzeby. Ograniczenia nie dotyczą też stacji benzynowych, kwiaciarni i salonów prasowych .



Restauracje, tak jak dotychczas, mogą przygotowywać posiłki wyłącznie na wynos . Zamknięte zostają punkty usługowe, w tym salony fryzjerskie i kosmetyczne. Obostrzenia będą obowiązywać co najmniej do 10 stycznia.

Podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, w Czechach rozpoczną się dziś. W pierwszej kolejności preparat będzie podawany medykom oraz seniorom przebywającym w szpitalach i domach opieki. Czeski rząd zakłada, że do końca przyszłego roku zaszczepionych zostanie blisko 7 mln osób.