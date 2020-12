Wielkopolanie wywalczyli wolność. 102. rocznica zwycięskiego powstania

102 lata temu wybuchło Powstanie Wielkopolskie, które miało na celu wyparcie Niemców z Wielkopolski i przyłączenie jej do odradzającej się Rzeczypospolitej; impulsem do wybuchu walk stał się przyjazd do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego, którego powitanie przerodziło się w manifestację patriotyczną; powstanie zakończyło się zwycięstwem Polaków.

Powstanie wybuchło 27 grudnia 1918 r., nazajutrz po przybyciu Paderewskiego do Poznania. W pierwszym okresie walk, do końca roku, Polakom udało się zdobyć większą część miasta. Ostatecznie zostało ono wyzwolone 6 stycznia, kiedy przejęto lotnisko Ławica. Do połowy stycznia powstańcy opanowali też większą część Wielkopolski.



Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany przez Niemcy i państwa ententy 16 lutego 1919 r. W myśl jego ustaleń, front wielkopolski został uznany za front walki państw sprzymierzonych. Ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska. W tym roku z powodu pandemii władze województwa wielkopolskiego zachęcają do śledzenia uroczystości za pośrednictwem 27grudnia.pl. Na wspomnianym portalu będzie można obejrzeć również premierę filmu w reż. Tadeusza Litowczenki oraz Dominiki Wójcik-Skolimowskiej pt. „Zwycięstwo. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”.

źródło: pap

Wielkopolski samorząd, który współfinansował tę produkcję, podał, że jest to pierwszy pełnometrażowy fabularyzowany film dokumentalny o zwycięskim powstaniu.