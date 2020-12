Poszli na kręgle, nie żyją. Trzy ofiary śmiertelne strzelaniny w Illinois

Mężczyzna otworzył w sobotę wieczorem ogień w kręgielni w Rockford, w stanie Illinois, zabijając trzy osoby i raniąc trzy kolejne. Został zatrzymany - poinformował szef miejscowej policji Dan O'Shea.

Do strzelaniny doszło w kręgielni Don Carter Lanes, w Rockford położonym w odległości ok. 130 km na północny zachód od Chicago.



Nie wiadomo co było przyczyną incydentu, ani jakie były motywy działania sprawcy. Zdaniem policji był to odosobniony incydent o charakterze kryminalnym.



O'Shea nie ujawnił żadnych informacji o – jak to określił – „osobie zainteresowanej”, ani personaliów ofiar. Powiedział jedynie, że żaden z policjantów podczas zatrzymania podejrzanego prawdopodobnie nie użył broni.

#wieszwiecej Polub nas