Japonia zakazała wjazdu wszystkim cudzoziemcom

W związku z wykryciem nowej i potencjalnie bardziej zaraźliwej mutacji koronawirusa Japonia czasowo zakazała wjazdu wszystkim cudzoziemcom, z wyjątkiem swych obywateli i osób posiadających prawo pobytu – poinformowało w niedzielę japońskie MSZ. W kraju notuje się rekordowe liczby zachorowań i zgonów. Zakaz wejdzie w życie w poniedziałek i będzie obowiązywać do 31 stycznia.

KORONAWIRUS – RAPORT



Wcześniej władze japońskie zakazały wjazdu osobom przybywającym z Wielkiej Brytanii i RPA , także z powyższymi wyjątkami, po wykryciu przypadków nowej odmiany koronawirusa u siedmiu osób z tych krajów.



Zawieszono także obowiązujący dotychczas wyjątek od 14-dniowej kwarantanny dla obywateli Japonii i zagranicznych rezydentów. Wszyscy przybywający do Japonii muszą obecnie posiadać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na koronawirusa na co najmniej 72 godziny przed wylotem a po wylądowaniu poddać się 14-dniowej samoizolacji.



Japonia mierzy się od listopada z trzecią falą pandemii i stale wzrastającą liczbą zachorowań i zgonów. Łączny bilans wykrytych w kraju infekcji wzrósł w ciągu ubiegłych 24 godzin o 3700 do 217 312., przy czym 100 tys. osób zakaziło się w ciągu ostatnich niespełna dwóch miesięcy. Zmarło 3 213 osób, w tym w Tokio 949.



Są to rekordowe wskaźniki mimo apeli władz o „spokojny” okres świąteczny.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W Tokio, najbardziej dotkniętym pandemią mieście Japonii, od zeszłego tygodnia obowiązuje najwyższy alert dotyczący obciążenia służby zdrowia.Premierocenia jednak, że nie ma obecnie potrzeby ogłaszania po raz kolejny stanu wyjątkowego, który pociągnąłby za sobą ograniczenia w działalności firm i kontaktów społecznych. Stan wyjątkowy ze względu na pandemię obowiązywał w całej Japonii w kwietniu i maju.