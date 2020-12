Obostrzenia? Neymar organizuje imprezę na 500 osób

Grający w Paris Saint-Germain Brazylijczyk Neymar da Silva Santos Junior, najdroższy piłkarz w historii futbolu, zaprosił do swojej posiadłości w Mangaratiba pod Rio de Janeiro pięciuset gości. Część imprezy ma się odbyć w podziemnej dyskotece, by nie przeszkadzać sąsiadom. Ale to nie hałas jest największym problemem. Brazylia jest jednym z krajów najdotkliwiej dotkniętych przez pandemię koronawirusa.

Według brazylijskiego dziennika „O Globo” sportowiec i pół tysiąca jego gości mają się bawić przez pięć dni – aż do Nowego Roku . W podziemnej dyskotece, którą piłkarz zbudował kilka lat temu, ma zostać wzmocniona izolacja akustyczna. Mimo to informacja o planowanym przyjęciu wzbudziła ostrą krytykę. Nie chodzi o hałas, ale o zaproszenie setek gości w kraju, który wyjątkowo ucierpiał z powodu pandemii koronawirusa . W Brazylii zmarło już na COVID-19 aż 190 tys. osób.



Wszystko wskazuje na to, że Neymar chciał utrzymać imprezę w tajemnicy. Zabronił przynoszenia na nią telefonów i publikowania zdjęć w sieciach społecznościowych – co Brazylijczycy uwielbiają tak samo, jak piłkę nożną.



Komentatorzy zwracają uwagę, że pomysł jest kontrowersyjny również z punktu widzenia planów treningowych: już 6 stycznia piłkarz ma zagrać w ligowym meczu przeciw St. Etienne.

