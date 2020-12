„Nie było miejsca dla Ciebie”... w Brukseli. Dzieciątko Jezus „może obrazić” Europarlament

„Przyszedł do swej własności, a swoi Go nie przyjęli” – pisze o Narodzeniu Pańskim św. Jan Ewangelista. O tym, że po dwóch tysiącleciach opowieść o Bożym Narodzeniu w grocie – bo nikt w rodzinnym mieście św. Józefa nie chciał przyjąć pod dach jego rodziny – wciąż jest aktualna, przekonała się eurodeputowana Isabel Benjumea. Hiszpanka od 2019 r. stara się umieścić bożonarodzeniową szopkę w siedzibie Europarlamentu.

– Powiedziano mi, że nie można, ponieważ chodzi o instalację o treści religijnej i może ona zostać uznana za obraźliwą – opowiadała. Tak kwestorzy zareagowali jednak dopiero wtedy, gdy Benjumea zaproponowała, że daruje tej instytucji bożonarodzeniową szopkę. Wcześniej urzędnicy twierdzili, że chodzi tylko o to, iż szopki w Parlamencie Europejskim po prostu fizycznie nie ma.



By pomóc rozwiązać ten problem eurodeputowana skontaktowała się z kancelarią przewodniczącego PE, Davida Sassoliego. Chciała podarować instytucji odpowiednią instalację.



– Po miesiącach milczenia, kilka tygodni temu, powiadomili mnie, że decyzja nie leży w gestii przewodniczącego, lecz kwestorów – mówiła Benjumea na nagraniu opublikowanym w sieci. Kwestorzy odpowiadają za infrastrukturę europarlamentu. To właśnie oni mieli mówić o „obraźliwej treści religijnej”.



– Czy obraźliwe jest pójście do Muzeum Prado (w Madrycie – red.) i oglądanie cudownych dzieł Fra Angelica, Caravaggia albo Velazqueza przedstawiających Zwiastowanie, Pokłon Trzech Króli czy też Narodzenie Pańskie? Czy Europejczycy obrażą się, gdy przypomnimy im, że 25 grudnia czcimy nic innego jak właśnie narodzenie Jezusa z Nazaretu? – pytała przedstawicielka hiszpańskiej Partii Ludowej (PP).

#wieszwiecej Polub nas

- Ta instytucja nie może wpaść w pułapkę, jaką jest uznawanie za obrazę wspominania, że podczas Bożego Narodzenia obchodzimy narodziny chrześcijaństwa. Ta instytucja nie może wpaść w pułapkę, w którą ciągle popycha nas lewica, chcąc, by uznano za rzecz obraźliwą coś tak oczywistego, jak historyczne dziedzictwo Europy – mówiła Benjumea.– Europa czerpie swoje korzenie z tradycji chrześcijańskiej a fundamentem integracji europejskiej jest chrześcijański humanizm, dlatego nie możemy dopuścić do tego byśmy mieli przepraszać za fakt, że wywodzimy się z tej chrześcijańskiej tradycji – przypomniała.

Komentując tę sytuację portal hispanidad.com podkreślił, że odpowiedzi, jakie europosłanka zza Pirenejów uzyskała od brukselskich kwestorów, są bardzo odległe „od słów św. Jana Pawła II przypominającego Staremu Kontynentowi jego chrześcijańskie korzenie”: – Europo, bądź na powrót sobą! Odkryj na nowo swe źródła! Ożyw swoje korzenie! Odnajdź swoją duszę! – mówił Papież Polak.



– Żaden inny kontynent świata nie podtrzymywał równie długo jak Europa więzi z Kościołem, w strukturach żadnego innego kontynentu nie widać równie wyraziście oznak wiary chrześcijańskiej. Świadczą o tym katedry i święci, mistrzowie sztuki i myśli czy nawet same instytucje akademickie. Wielkie dziedzictwo humanistyczne Europy dojrzewało w dialogu prowadzonym przez logos ludzki i logos chrześcijański, w dialogu nauki i objawienia biblijnego, Boga i człowieka doświadczającego wolności wiary – przypominał św. Jan Paweł II.



Motyw odrzucenia Świętej Rodziny i Dzieciątka Jezus właśnie przez „swoich” jest jednym z kluczowych elementów chrześcijańskiej narracji o Bożym Narodzeniu. W polskiej tradycji znamy m.in. kolędę „Nie było miejsca dla Ciebie w Betlejem w żadnej gospodzie” . Św. Jan Ewangelista pisze: „Przyszedł do swej własności, a swoi Go nie przyjęli”. Właśnie ten fragment Pisma Świętego został uznany przez Kościół za tak istotny, że przez wiele wieków był odczytywany na każdej Mszy świętej (obecnie jest odczytywany na każdej Mszy odprawianej w tzw. Formie Nadzwyczajnej).



„Wszystkim jednak, którzy Go przyjęli i uwierzyli w imię Jego, dał moc, aby się stali synami Bożymi, którzy nie z krwi ani z żądzy ciała, ani też z woli ludzkiej ale z Boga się narodzili” – dodaje w cytowanym fragmencie Ewangelista.