Żołnierze WOT zakończyli działania na dojeździe do Eurotunelu

Wojska Obrony Terytorialnej informują, że wysłani wczoraj w okolice Dover żołnierze- ochotnicy zakończyli swoją pracę. W ostatnich godzinach żołnierze na autostradzie M20 rozdawali racje żywnościowe kierowcom wjeżdżającym do Eurotunelu. O postępach w rozładowaniu zatoru w Dover napisał także Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.

Żołnierze z 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych działali m.in. w porcie w Dover, na autostradzie dojazdowej do Eurotunelu i na lotnisku w Manston.

Drożne pozostają #Dover, zlikwidowany został zator w #Manston oraz na części odcinków #M20. Nadal jednak na niektórych odcinkach #M20 są jeszcze kolejki.

Tam zespoły @terytorialsi i konsulowie ���� @MSZ_RP @PolishEmbassyUK wspomagają służby ���� .#SolidarityPL ���� ✌️ — S Szynkowski vel Sęk (@SzSz_velSek) December 26, 2020

Wsparcie polonijnych wolontariuszy dla kierowców w #Dover to ok. 100 samochodów zaangażowanych w dystrybucję żywności koordynowanych i formowanych w kolumny przez @PolishEmbassyUK

Brawo, dziękujemy!#SolidarityPL ���� ���� ✌️ — S Szynkowski vel Sęk (@SzSz_velSek) December 26, 2020

Na infoliniach otwartych 24h w związku z kryzysem w #Dover @PolishEmbassyUK odebrała kilka tys. telefonów. Zdecydowane zmniejszenie się ich liczby od nocy 24/25 potwierdza poprawę sytuacji https://t.co/10q7nHwnsF. dzięki misjom ���� medyków, @terytorialsi i pracy konsulów @MSZ_RP — S Szynkowski vel Sęk (@SzSz_velSek) December 26, 2020

Wcześniej informowano, że misja terytorialsów może być przedłużona. Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk poinformował z kolei o postępach odblokowywania korka pojazdów Dover w Wielkiej Brytanii. Polityk podkreślił także, że akcja pomocy kierowcom odbiła się szerokim echem w europejskich mediach Zator powstał po zamknięciu w niedzielę na 48 godzin granic przez Francję w związku z wykryciem na Wyspach Brytyjskich nowej odmiany koronawirusa

Francja otworzyła granice we środę, ale zezwoliła na wjazd tylko osobom z ujemnym wynikiem testu na koronawirusa.



W kolejce do promów i tunelu pod Kanałem La Manche stanęły tysiące ciężarówek, w tym wiele prowadzonych przez Polaków. Wszystkich kierowców i osoby chcące wjechać do Francji trzeba było przetestować.



Właśnie w wymienionych przez min. Szynkowskiego vel Sęka trzech punktach – w porcie w Dover, na lotnisku w Manston oraz na autostradzie M20 – pracowali Polacy, najpierw grupa ponad trzydziestu medyków, a od wczoraj działali tam żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej .

Brytyjskiepoinformowało, że nadal na przeprawę do Francji czeka około tysiąca sześciuset ciężarówek.