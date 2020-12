Brytyjskie media podkreślają udział polskich żołnierzy w akcji testowania kierowców

Brytyjskie media zauważyły udział polskich żołnierzy i lekarzy w testowaniu na obecność koronawirusa kierowców ciężarówek, czekających na przeprawę przez kanał La Manche do Francji. Doceniły też pomoc udzielaną kierowcom przez brytyjską Polonię.

W wyniku wstrzymania przez Francję na 48 godzin – od północy w niedzielę do północy we wtorek – możliwości wjazdu z Wielkiej Brytanii, także dla ruchu towarowego, w hrabstwie Kent powstał gigantyczny zator kilku tysięcy ciężarówek, który dopiero w sobotę udało się w dużej mierze rozładować. W efekcie zdecydowana większość kierowców spędziła święta Bożego Narodzenia w swoich samochodach.





Kilkanaście tysięcy testów

Ponieważ Francja zezwala na wjazd na swoje terytorium tylko kierowcom, którzy uzyskali negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, potrzebne było przeprowadzenie kilkunastu tysięcy testów. W ich przeprowadzeniu pomagała brytyjska armia, a także grupy francuskich strażaków oraz polskich medyków i wojskowych.Początkowo, w nocy z czwartku na piątek, w przeprowadzaniu testów pomagałooraz innych służb. Od piątku w Wielkiej Brytanii jest podobnej wielkościUdział polskich żołnierzy zauważyła brytyjska agencja informacyjna PA Media, której tekst przedrukowało lub wykorzystało później szereg gazet i portali internetowych, m.in. „Evening Standard”, „Metro”, „Daily Mirror”.

Pomoc polskich żołnierzy

„W piątek ruch w Dover przebiegał sprawnie, a do pomocy przy testach zaangażowali się także francuscy strażacy i polscy żołnierze z Wojsk Obrony Terytorialnej. Polska nazwała swoją operację Zumbach, nawiązując do polskiego pilota z II wojny światowej Jana Zumbacha, który walczył w szeregach aliantów w Bitwie o Wielką Brytanię” – napisała PA Media.Te słowa przywołuje też portal The London Economic – określający się jako liberalny i proeuropejski – który jeden z tekstów zatytułował: „Polscy żołnierze i francuscy strażacy pomagają rozładować zator ciężarówek w Kent”. W podtytule portal cytuje jeden z wpisów na Twitterze: „Dzień po tym, jak Wielka Brytania zdecydowała, że nie potrzebuje Europy, przyjmujemy pomoc od francuskich strażaków i polskich terytorialsów w testowaniu na obecność COVID”.O udziale Wojsk Obrony Terytorialnej wspomina także dziennik „Daily Mail”, zamieszczając też na portalu kilka zdjęć polskich żołnierzy i nagranie wideo. Z kolei portal KentLive zauważył spontaniczną pomoc udzielaną kierowcom ciężarówek. „Niektórzy obywatele europejscy mieszkający w Anglii przybyli z pomocą swoim rodakom, którzy utknęli w Kent. (...)” – napisano.