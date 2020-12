„Kolejne kłamstwo GW”. Gazeta zarzuciła dziennikarzom TVP i żołnierzom łamanie przepisów

Łamanie brytyjskich przepisów przeciwepidemicznych zarzuciła dziennikarzom TVP i żołnierzom Wojska Polskiego „Gazeta Wyborcza”. Chodziło o to, że nie mieli oni maseczek ochronnych na twarzach, kiedy transmitowano ich wypowiedzi w TVP Info. Jednak przepisy w Wielkiej Brytanii są w tej sprawie skonstruowane inaczej niż w Polsce. „Kolejne kłamstwo »Gazety Wyborczej«” – skomentował sytuację szef TAI Jarosław Olechowski.

Jeśli „Gazeta Wyborcza” liczyła na skandal, to go ma. A skala sprzedaży tej gazety się nie zmieni, to od lat jest absolutny margines. „Wyborcza”...