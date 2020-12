Niespodzianka w Pompejach. Archeolodzy znaleźli antyczny stragan z jedzeniem [GALERIA]

Stragan, na którym sprzedawano jedzenie, został odnaleziony podczas wykopalisk na terenie starożytnych Pompejów. Zdjęcia, prezentujące to niezwykłe odkrycie, zostały opublikowane w sobotę. Największe wrażenie robią dobrze zachowane freski.

Zawieszone łapami do góry kaczki i kogut – takie malowidła zostały odkryte przez archeologów, którzy ogłosili, że dotarli do thermopolium (pol. sklep kucharski), czyli pozostałości straganu. Można tam było było kupić rozmaite gorące dania – od ślimaków po rodzaj paelli, znanej obecnie z hiszpańskiej kuchni.



Odkrycie to pokazuje „niezwykły obraz dnia erupcji” Wezuwiusza – stwierdził dyrektor parku archeologicznego w Pompejach Massimo Osanna. Znalezisko, jak zaznaczył w rozmowie z Ansą, pozwoli prowadzić dalsze studia nad stylem życia, zwyczajami i sposobem odżywiania mieszkańców starożytnego miasta, zniszczonego przez wybuch wulkanu w 79 roku.





Turyści zobaczą stragan na wiosnę?

Włoski minister kultury Dario Franceschini zapowiedział, że możliwość zobaczenia tego niezwykłego miejsca będzie prezentem dla zwiedzających. Wtedy – jak się planuje – park będzie już dostępny po miesiącach zamknięcia z powodu pandemii.

Obecnie w miejscu odsłonięcia bogato udekorowanego i wyposażonego straganu prowadzone są prace konserwacyjne i laboratoryjne.





Cenne znaleziska

źródło: pap

Antyczny stragan został zidentyfikowany podczas wykopalisk w 2019 roku; wtedy archeolodzy dotarli do jego pierwszych fragmentów. Całość odsłonięto dzięki pracom w ostatnich tygodniach. Odkopane zostały także zostały szczątki dwóch mężczyzn – ofiar erupcji Wezuwiusza, a także psa.Dyrektor Osanna wyjaśnił, że takich stoisk wbyło dużo. Na terenie wykopalisk doliczono się ich dotąd około 80, ale jak dotąd nie udało się odnaleźć równie kompletnego miejsca.