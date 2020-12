Wp.pl manipuluje ws. filmu TVP o Krzysztofie Krawczyku

Poświęcony jednemu z najbardziej znanych polskich artystów film dokumentalny „Krzysztof Krawczyk – całe moje życie” oglądało ponad 4 mln widzów. Mimo pozytywnego przyjęcia wyprodukowanego przez Telewizyjną Agencję Informacyjną obrazu, Wirtualna Polska postanowiła go skrytykować. Na dodatek w artykule, który pojawił się na portalu, znalazły się niezgodne z prawdą twierdzenia o treści filmu.

Film został wyemitowany 25 grudnia w TVP 1. W dwugodzinnym filmie Michała Bandurskiego i Krystiana Kuczkowskiego wykorzystano wiele unikatowych nagrań i niepublikowanych materiałów archiwalnych, które chronologicznie przedstawiają życie Krzysztofa Krawczyka. Dokument przeplatany jest osobistymi wyznaniami artysty.



W dokumencie wspomnieniami na temat Krawczyka podzielili się też jego żona – Ewa Krawczyk, menedżer – Andrzej Kosmala, zaprzyjaźniony kompozytor – Ryszard Poznakowski, autor największych przebojów – Wojciech Trzciński oraz przedstawiciele kolejnego muzycznego pokolenia – Andrzej Smolik i Andrzej Piaseczny.



Film zanotował bardzo dobrą oglądalność. Jak podał na Twitterze prezes TVP Jacek Kurski, wyprodukowany przez Telewizyjną Agencję Informacyjną dokument widziało ponad 4 mln widzów.

Mimo, że film spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem, portal wp.pl postanowił zaatakować film. Co więcej, w artykule portalu pojawiły się nieprawdziwe twierdzenia. „(…) W produkcji TVP nie ma ani słowa o alkoholu czy narkotykach. Krzysztof Krawczyk mówi tylko przed kamerami, że podczas pobytu w USA stał się lekomanem” – czytamy w artykule. Tymczasem w filmie TVP wyraźnie padają informacje o zażywaniu przez artystę narkotyków. Mówi o tym Andrzej Kosmala, menadżer Krawczyka.– Czarna karta tego pobytu to było wejście w środowisko amerykańskich rockmenów. Krzysztof może wymienić, ile było narkotyków, ile alkoholu – słyszymy w trakcie relacjonowania jednego z pobytów Krawczyka w USA.Co interesujące, komentarze pod artykułem na wp.pl są zwykle przychylne filmowi. Internauci pytają, „czy aby na pewno piszący, oglądał ten dokument?” „Film oglądałem, była tam mowa o narkotykach. Najpierw były leki a potem coś mocniejszego. Sam artysta o tym mówił, warto było oglądać ze zrozumieniem”, „Już jątrzycie, przewinęło się tam i o narkotykach, i o alkoholu, tylko trzeba oglądać że zrozumieniem. Super nagrany dokument, po prostu świetny. Brawo TVP” – czytamy między innymi. Jeszcze inny z internautów napisał: „Chyba autor tak często dowala TVP, że we wszystkim chce widzieć tylko negatywy. Nie oglądam na co dzień TVP, ale ten dokument jest bardzo ale to bardzo dobrze zrobiony. Ludzie wyluzujcie!”