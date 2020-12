Tragiczny wypadek koło Sierpca. Zginęły trzy osoby

Do tragicznego wypadku doszło na drodze krajowej nr 560 koło Sierpca w województwie mazowieckim. W wyniku zderzenia samochodów nie żyją trzy osoby, a kolejne trzy w stanie ciężkim trafiły do szpitala.

Jak przekazało RMF24, na prowadzącej do Sierpca drodze doszło do czołowego zderzenia dwóch aut osobowych. W wyniku wypadku zginęły dwie osoby podróżujące volkswagenem caddy i jedna z czworga pasażerów nissana pulsar.



Z kolei trzy osoby doznały poważnych obrażeń. Zostały one przetransportowane do szpitala śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Bydgoszczy, Olsztyna i Warszawy.





Przyczyny wypadku nie są znane. Na miejscu pracuje prokurator, policja i straż pożarna.



Droga krajowa nr 560 jest zablokowana w obu kierunkach. Kierowcy kierowani są na objazdy przez Rypin i Szczutowo. #wieszwiecej Polub nas Na miejscu pracuje prokurator, policja i straż pożarna.Kierowcy kierowani są na objazdy przez Rypin i Szczutowo.