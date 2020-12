Zmutowany koronawirus. Jest już w kolejnych miejscach w Europie

W Szwecji został potwierdzony pierwszy przypadek zakażenia nową, pochodzącą z Wielkiej Brytanii, odmianą COVID-19. Wcześniej obecność brytyjskiej mutacji wirusa SARS-CoV-2 wykryto we Francji i Hiszpanii.

Sara Byfors z Urzędu Zdrowia Publicznego (FHM) poinformowała, że zakażenie nową mutacją koronawirusa w Szwecji stwierdzono u osoby, która przyjechała do tego kraju z Wielkiej Brytanii.



Według Byfors zakażona osoba przyjechała 20 grudnia na święta do rodziny, mieszkającej w położonym na południe od Sztokholmu regionie Soedermland. Po wystąpieniu pierwszych objawów, gorączki oraz osłabienia, chory następnego dnia został przetestowany.



Jak uściślił lekarz ds. kontroli chorób zakaźnych regionu Soedermland Signar Maekitalo, osoba, u której wykryto mutację koronawirusa, podróżowała dużym samochodem w grupie kilku osób. – Wszyscy mieli na sobie maseczki lub przyłbice oraz podróżowali z opuszczonymi szybami – podkreślił Maekitalo, oceniając ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się jako niskie. Przebadano zarówno współtowarzyszy podróży, jak i rodzinę, z którą zakażona osoba miała kontakt. Wyniki ich testów są negatywne.

Wcześniej pierwszy w Europie kontynentalnej przypadek zmutowanego koronawirusa został potwierdzony we Francji. Wykryto go u obywatela tego kraju mieszkającego na stałe w Wielkiej Brytanii. Osoba ta nie ma objawów i przebywa w samoizolacji we francuskim mieście Tours.i został poddany testowi dwa dni później.

Przypadki zakażenia nową odmianą COVID-19 stwierdzono też u czterech osób w Hiszpanii, które niedawno przyjechały tam z Wielkiej Brytanii.





Nowa mutacja koronawirusa

Wykryta w Wielkiej Brytanii odmiana koronawirusa jest bardziej zaraźliwa. Opracowana szczepionka przeciw COVID-19 działa jednak także na mutację.W związku z informacjami o wykryciu w Wielkiej Brytanii nowej mutacji koronawirusa, kilkadziesiąt krajów, wśród nich Polska, wstrzymało połączenia lotnicze ze Zjednoczonym Królestwem