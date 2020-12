W trakcie pościgu próbował rozjechać policjantów. Padły strzały

Nie reagował na dawane przez policjantów sygnały, w trakcie ucieczki spychał radiowozy oraz próbował rozjechać próbujących go zatrzymać mundurowych – tak wyglądał w skrócie piątkowy pościg policjantów za samochodem, którego kierowca uciekał przed kontrolą.

W piątek wieczorem funkcjonariusze z komisariatu w Annopolu (woj. lubelskie), patrolując okolicę chcieli zatrzymać do kontroli kierowcę volkswagena passata. Jednak ten przyśpieszył i zaczął uciekać. Mundurowi podjęli więc pościg za uciekinierem.





Policjanci użyli broni

źródło: Policja Lubelska

W trakcie pościguCo więcej, kiedy funkcjonariusze starali się wyprzedzić auto, mężczyznaPróbował też rozjechać policjantów.Mundurowi zdecydowali się użyć broni. Zaczęli strzelać w opony uciekającego samochodu. Jednak kierowca nie odpuszczał i skierował się na gruntowe drogi polne i leśne dukty.Mężczyzna wysiadł z pojazdu iw stronę pobliskiego lasu. Tam też funkcjonariusze go zgubili.i jego zatrzymanie jest kwestią czasu.Za niezatrzymanie się do kontroli i ucieczkę przez policją grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. NajprawdopodobniejDecyzję o tym ma podjąć prokurator.