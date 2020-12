„Serduszko” WOŚP w „Wiadomościach”. TVP odpowiada

W „Wiadomościach” TVP1 przez chwilę przesłonięte zostało „serduszko” WOŚP. Stację i dziennikarzy od razu zaatakowano oskarżając o manipulację. Oświadczenie w tej sprawie wydały już „Wiadomości”. Jednemu z dziennikarzy odpowiedział szef TAI.

W piątkowym głównym wydaniu „Wiadomości” ukazał się materiał dotyczący obchodzenia świąt Bożego Narodzenia przez Polaków w Stanach Zjednoczonych.



W relacji znalazł się również wywiad z właścicielką sklepu z polskimi produktami w Waszyngtonie. Kobieta na ubraniu miała przyklejone „serduszko” Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, które znajdowało się tuż obok napisu – marki ubrania.



„Serduszko” było częściowo i przez krótki moment zamazane. Wielu dziennikarzy i redakcji od razu zarzuciło „Wiadomościom” manipulację. Tymczasem jak poinformowano na oficjalnym profilu „Wiadomości” TVP1 w serwisie Twitter, „intencją dziennikarzy nie było zamazywanie serduszka WOŚP”.



„Jest ono widoczne w materiale. Chodziło o przesłonięcie znaku handlowego, który rozmówczyni miała na ubraniu oprócz logo WOŚP. Jednak wskutek niedokładnego montażu na sekundę został przesłonięty także znak WOŚP” – czytamy w oświadczeniu.

Gdybym był Tobą, to bym teraz napisał: „dziennikarz Radia Zet porównał Owsiaka do przybocznego satrapy, a serduszko WOŚP do zegarka zrabowanego przez sowieckiego żołnierza”. Tak działa ta wasza kłamliwa machina zaszczuwania https://t.co/58cT7cSv2R