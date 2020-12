Pożar szpitala. Zginęli pacjenci zakażeni koronawirusem

Siedmioro pacjentów chorych na COVID-19 zginęło wskutek pożaru, do jakiego doszło na oddziale intensywnej opieki medycznej w mieście Al-Ubur oddalonym o 35 km na północny wschód od Kairu. Przyczyną pożaru mogło być zwarcie instalacji elektrycznej.

Tragiczny pożar w szczecińskim szpitalu. Są ofiary Pożar w pojawił się w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Szczecinie. Jak mówi w rozmowie z portalem tvp.info rzecznik... zobacz więcej

KORONAWIRUS – RAPORT



Pięć osób odniosło obrażenia w tym pożarze – relacjonuje agencja Associated Press. Wszyscy pacjenci zostali ewakuowani do pobliskich placówek – zaznacza.



W ocenie rządowego dziennika „Al-Ahram” instalacja elektryczna w prywatnej klinice, gdzie doszło do pożaru, była niesprawna. Wciąż trwa śledztwo, które ma ustalić ostateczną przyczynę tragedii. Straż pożarna szybko uporała się z pożarem – podkreśla dziennik.



AP przypomina, że do podobnego pożaru doszło w czerwcu w portowej Aleksandrii. Podobnie jak w sobotę życie straciło wtedy 7 pacjentów, ale tylko jedna osoba odniosła obrażenia. Z kolei w maju ogień pojawił się w ośrodku dla zakażonych koronawirusem w Kairze, ale nikt wtedy nie ucierpiał.



Egipt zmaga się z druga falą epidemii - dziennie przybywa coraz więcej zakażonych koronawirusem. Ministerstwo zdrowia poinformowało w sobotę o 1113 nowych zakażeniach i 49 zgonach, do których trzeba dorzucić jeszcze siódemkę ze szpitala w Al-Ubur.



Całkowity bilans zakażeń w Egipcie sięga 130 126. Z powodu Covid-19 zmarło dotąd 7309 osób. W ocenie ekspertów w liczącym ponad 100 mln mieszkańców Egipcie – najludniejszym kraju arabskim na świecie - realna liczba zakażeń jest najprawdopodobniej o wiele wyższa. Trudno to jednak zweryfikować ze względu na niewystarczająca liczbę przeprowadzanych testów.

#wieszwiecej Polub nas