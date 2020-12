Europa: Przypadki zmutowanego koronawirusa potwierdzono w nowym państwie

W Hiszpanii potwierdzono pierwsze przypadki zakażenia nową odmianą COVID-19, która ma pochodzić z Wielkiej Brytanii. W Madrycie nowy szczep potwierdzono u czterech osób – poinformowały regionalne władze. Przyjechali oni ostatnio z Wielkiej Brytanii.

Koronawirus. Francja: szczepienia nie będą obowiązkowe W ciągu ostatnich 24 godzin w szpitalach we Francji na COVID-19 zmarło 386 chorych; zarejestrowano 11 795 nowych zakażeń. Szczepienia przeciwko... zobacz więcej

KORONAWIRUS – RAPORT



Wcześniej pierwszy przypadek zmutowanego koronawirusa został potwierdzony we Francji – poinformowało tamtejsze ministerstwo zdrowia. Wykryto go u obywatela Francji mieszkającego na stałe w Wielkiej Brytanii. Osoba ta nie ma objawów i przebywa w samoizolacji we francuskim mieście Tours. Nosiciel przybył do Francji 19 grudnia i został poddany testowi dwa dni później.





Nowa odmiana bardziej zaraźliwa

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Wykryta w Wielkiej Brytanii odmiana koronawirusa jest bardziej zaraźliwa.W związku z informacjami o wykryciu w Wielkiej Brytanii nowej mutacji koronawirusa,