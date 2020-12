Dziennikarz „GW” o „oszustwie Trzaskowskiego”. Otrzymał „dyscyplinujący komentarz”

Dziennikarz „GW” napisał na Twitterze o „wielkim oszustwie Trzaskowskiego”. Chodzi o budowę linii tramwajowej na Gocław. Na wpis szybko zareagowała rzeczniczka ratusza. Jak rozumieć jej komentarz?

Dziennikarz „Gazety Wyborczej” Jarosław Osowski napisał kilka dni temu na Twitterze o „wielkim oszustwie” prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Chodzi o przedwyborczą obietnicę Trzaskowskiego o budowie linii tramwajowej na Gocław.

Wielkie oszustwo prezyd. @trzaskowski_ Obiecywał #tram na Gocław w wyborach '18 r. Rok temu wiceprezyd. @molszew77 po kryjomu wycofał 60mln dotacji #UE. Wydało się 8 m-cy później, rzeczniczka @K_Galecka zapewniała o kont. inwest. Teraz obietnice #metro #M3. Nie dajcie się nabrać! pic.twitter.com/luq9SMAShr — Jarosław Osowski (@jarek_osowski) December 22, 2020

"Wielkie oszustwo" - to dość mocny zarzut. Życzę Panu w Nowym Roku, aby potrafił Pan godnie reprezentować Gazetę Wyborczą, której od lat jest Pan redaktorem. — Karolina Gałecka (@K_Galecka) December 22, 2020

Dziennikarz o „oszustwie” polityka napisał w dniu, w którym Trzaskowski poinformował o swoim „wielkim sukcesie” – wydrążenie ostatniego odcinka metra z Bemowa na Wolę. Jak mu wypomniano, to ciężko nazwać to sukcesem.Na wpis dziennikarza „GW” w nietypowy sposób zareagowała rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka. Urzędniczka ratusza oznajmiła, że pisanie o „wielkim oszustwie” Trzaskowskiego to według niej „dość mocny zarzut”.

Komentarz Gałeckiej był ostro krytykowany przed użytkowników Twittera. Urzędniczce zarzucono, że takim wpisem próbowała „zdyscyplinować” pracownika „Wyborczej”.

Brzmi jak groźba. Mam nadzieję że to tylko przejęzyczenie...



A rezygnacja z tramwaju to dużo gorzej niż oszustwo. To błąd. — Jakub Madrjas (@JMadrjas) December 22, 2020

Rzecznik prasowy @warszawa prezydenta @trzaskowski_ @Platforma_org recenzuje jak dziennikarze powinni reprezentować swoje tytuły i kiedy to jest niegodne ������



A potem mi powiedźcie, że @Platforma_org w stosunku do wolnych mediów różni się jakościowo od @pisorgpl ����‍♂‍����‍♂‍����‍♂‍ https://t.co/mSojWZKz5O — Jan Popławski (@janpoplawski) December 22, 2020

czy to próba nacisku na wolne media? — Arek Gruszczyński (@agruszczynski) December 23, 2020

Pani rzecznik, była Pana złapana już na kłamstwie, teraz Pani grozi dziennikarzom. Proszę się zabrać do roboty, a nie platfusowania. — Jan Śpiewak (@JanSpiewak) December 22, 2020

Tramwaj na Gocław

źródło: twitter

W kampanii przed wyborami samorządowymi kandydujący na prezydenta stolicy Rafał Trzaskowski obiecywał m.in. dwie kolejne linie metra czy budowę linii tramwajowej na Gocław. Teraz włodarz miasta, pod pretekstem pieniędzy „zabieranych” przez PiS samorządom, wprowadza cięcia w budżecie miasta i dzielnic, na których ucierpią głównie remonty i inwestycje.Tramwaj na Gocław to względnie nieduży wydatek, szczególnie w porównaniu z innymi projektami, jak III linia metra. Jest szacowany na około 400 mln zł – łącznie z taborem do obsługi – a Warszawa dostała 62 mln zł dofinansowania z UE.