Cudzoziemcy odmładzają prowincję w Hiszpanii

Na coraz bardziej wyludniającą się hiszpańską prowincję częściej przybywają obcokrajowcy. Stanowią tam już ponad 10 proc. ludności i to oni ją odmładzają. Z przeprowadzonego przez demografów z uniwersytetu w Valladolid badania wynika, że w gminach zamieszkanych przez mniej niż 10 tys. osób ponad jedną dziesiątą stanowią już osoby, które nie urodziły się w Hiszpanii.

Autorzy badania wskazują, że właśnie obcokrajowcy odmładzają lokalne społeczności. „W przedziale wiekowym 20-39 lat w tych gminach odsetek obcokrajowców jest jeszcze większy i wynosi już 16 proc.” – wynika z opublikowanego w grudniu studium „Imigracja dynamizuje hiszpańską wieś”.



Co więcej, na wyludniających się wsiach hiszpańskich już co piąte dziecko to obcokrajowiec. „Przybysze spoza naszego kraju odmładzają hiszpańską prowincję, gdyż liczebność dzieci posiadanych przez mieszkające w Hiszpanii cudzoziemki wynosi średnio 1,5, czyli o 0,3 więcej niż w przypadku Hiszpanek” – odnotował koordynator badania Luis Camarero z uniwersytetu w Valladolid.



Wskazał, że nasilająca się od końca XX w. „obecność cudzoziemców czyni hiszpańską wieś coraz bardziej kosmopolityczną”. Wskazał, że tylko kryzys finansowy z 2008 r. przerwał na krótko tendencję do osiadania przez obcokrajowców na prowincji kraju.

W ocenie Camarero pandemia Covid-19 może jeszcze nasilić tendencję do migrowania na wieś, nie tylko ze strony imigrantów, ale również samych Hiszpanów. Wskazał, że wraz z brexitem oczekiwane jest też nasilenie się obecności Brytyjczyków w hiszpańskim interiorze. Szczególnie często nabywali tam w ostatnim czasie nieruchomości brytyjscy emeryci oraz ludzie wolnych zawodów.



Wśród cudzoziemców dominujących w Hiszpanii są obywatele Maroka, Rumunii oraz Brytyjczycy. Jest ich tam odpowiednio 761 tys., 667 tys. i 301 tys. Kolejni są Włosi oraz Kolumbijczycy – odpowiednio 268 i 261 tys. Polskich imigrantów jest w Hiszpanii niespełna 65 tys.

