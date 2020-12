Łania wpadła w pułapkę. Bez pomocy nie uciekłaby się z lodowej tafli [WIDEO]

Łania siedziała na środku oblodzonego jeziora i nie mogła utrzymać się na jego powierzchni. Z pułapki uratował zwierzaka Amerykanin ze stanu Wisconsin. Całe zdarzenie zostało nagrane i trafiło do mediów społecznościowych.

Do zdarzenia doszło w Cranmore w stanie Wisconsin. Gil Lancour jechał do domu na lunch, gdy zobaczył przestraszoną łanię. Ostrożnie ruszył w jej kierunku. Po uspokojeniu zwierzaka, zadzwonił do swojego szefa i opisał co się dzieje. Po rozmowie szef Gila udał się na wskazane przez pracownika miejsce i zarejestrował na telefonie całą akcję ratunkową.





Zwierzę przesuwano po powierzchni

źródło: Mirror, Youtube

Lancour starał się wypchnąć łanię poza obszar jeziora. Przesuwał ją po oblodzonej powierzchni, aż znalazła się przy brzegu jeziora i mogła stanąć na nogach.