Poparła aborcję i kolęduje. Fani krytykują Kurdej-Szatan za hipokryzję. Mocne komentarze

Aktorka i prezenterka telewizyjna Barbara Kurdej-Szatan zdecydowanie wyrażała swoje poparcie dla strajków aborcyjnych. W święta Bożego Narodzenia gwiazda udzielała się w kościele, śpiewając kolędy o narodzeniu Jezusa. Internauci wytknęli jej hipokryzję.

Dziś drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, które chrześcijanie obchodzą na pamiątkę narodzenia Jezusa Chrystusa. Okresowi tych świąt towarzyszą kolędy, w których opisywana jest radość z przyjścia Jezusa na świat.



Kolędowaniem zajęła się też prezenterka Barbara Kurdej-Szatan, która już przed świętami zapowiadała swój udział w telewizyjnej wigilii w jednej ze stacji. Wystąpiła w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Mariańskim Porzeczu.



Kurdej-Szatan o tym fakcie poinformowała w mediach społecznościowych. Po jej wpisie na aktorkę wylała się fala krytyki. Skoro popiera strajki aborcyjne, dlaczego teraz kolęduje w kościele?





Fala krytyki

„Twoja hipokryzja nie zna granic. Totalna obłuda, zakłamanie, fałsz” – pisze jeden z internautów. „Ja Pani życzę dostrzeżenia błędów logicznych w rozumowaniu i, zupełnie poważnie bez zgryźliwości” – komentował inny.Jeszcze inny komentujący pytał: „Za pieniądze pani grała czy tak z przekonań?„Miła Pani i wszystkie Panie z Błyskawicami. Ja również życzę spokoju, poczucia bezpieczeństwa, radości, zdrowia, kontaktu z drugim człowiekiem bez strachu - dzieciom poczętym. Także Waszym dzieciom.– czytamy w innym wpisie.„Bóg się rodzi z każdym człowiekiem. Niech się Pani zastanowi i dokona wyboru, bo nie można służyć Bogu i mamonie” – ocenił inny internauta. „Rozumiem, że doświadczyła Pani nawrócenia? Jeżeli tak - to cudowna nowina! Natomiast jeżeli nie - to dlaczego jest Pani hipokrytką i stoi przy ołtarzu w świątyni Boga dawcy życia?” – pytał kolejny.Już wcześniej Kurdej-Szatan tłumaczyła, dlaczego kolęduje, mimo iż popiera strajki. „Szłam w strajku, który bronił kobiet, naszej wolnej woli i naszego zdrowia. Szłam w strajku, w którym ludzie się do siebie potrafią uśmiechać i wspierać, nie są zawistni i chcą żyć w szacunku do innych” – pisała.„Kobiety na strajku nie były przeciw Bogu, tylko w walce o siebie przeciw innym ludziom, którzy wysługują się Bogiem i traktują wiarę i Kościół jako argumenty do tego, aby rządzić innymi i mówić każdemu jak ma żyć. Poza tym, czy ktoś jest wierzący czy niewierzący – Kościół i wiara to nie jest PiS” – dodała.