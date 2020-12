Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Katolicy wspominają św. Szczepana

W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia obchodzimy w Kościele katolickim wspomnienie św. Szczepana, diakona oraz pierwszego męczennika. Greckie imię „Stephanos” znaczy tyle, co „wieniec” i jest tłumaczone na język polski jako Stefan lub Szczepan. Wybrany został do posługi ubogim.

Według Dziejów Apostolskich, „pełen łaski i mocy Ducha Świętego” głosił Ewangelię z mądrością, której nikt nie mógł się przeciwstawić, zaznacza proboszcz Archikatedry Warszawskiej ksiądz prałat Bogdan Bartołd.



– W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia umiera święty Szczepan, pierwszy męczennik, dlatego że miłość kosztuje. Miłość to jest ofiara. Oczywiście przeżywamy Święta Bożego Narodzenia, ale też patrzymy na całość tego, co się wydarzyło. Najpiękniejsza miłość objawiła się na Krzyżu. Święty Szczepan jest męczennikiem, świętym, który pokazuje nam, że miłość to ofiara oraz, że są takie sytuacje, gdzie wierność Ewangelii, wierność Chrystusowi jest tak wielka, że oddaje się za nią życie – podkreśla proboszcz Archikatedry Warszawskiej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela.

Zginął za wiarę

Szczepan, z pochodzenia Żyd z Jerozolimy, był chrześcijaninem i jednym z siedmiu diakonów pomagających apostołom Jezusa Chrystusa. Zginął za wiarę około 36. roku, ukamienowany przez społeczność żydowską w Jerozolimie.Święty Szczepan został oskarżony przez Sanhedryn, za występowanie przeciw Prawu i Świątyni. W mowie obrończej Szczepan wyznał, że naród Izraela stale lekceważył wolę Boga. Publicznie wyznał Chrystusa, za co został ukamienowany. Dziś jest określany mianem Protomartyr – pierwszy męczennik.Na miejscu odnalezienia ciała biskup Jerozolimy, Jan, wystawił murowaną bazylikę; drugą zbudował w miejscu, gdzie według podania Szczepan miał być ukamienowany. Bazylikę tę upiększyli św. Cyryl Jerozolimski (w 439 roku) oraz cesarzowa św. Eudoksja (w 460 roku).Imię Szczepana włączono do Kanonu rzymskiego.W ikonografii św. Szczepan występuje jako młody diakon w białej tunice lub w bogato tkanej dalmatyce. Jego atrybutami są: księga Ewangelii, kamienie na księdze lub w jego rękach oraz gałązka palmowa.