Odwet armii izraelskiej. Zaatakowała trzy obiekty Hamasu

Dwie rakiety zostały wystrzelone ze Strefy Gazy w kierunku Izraela i przechwycone przez izraelską tarczę przeciwrakietową, w odwecie uderzyliśmy w ulokowane w Strefie Gazy trzy obiekty Hamasu - poinformowała w sobotę armia izraelska.

Armia twierdzi, że uderzyła z powietrza w trzy obiekty Hamasu w Strefie Gazy , w tym w wytwórnię rakiet, infrastrukturę podziemną i posterunek wojskowy.



„Hamas poniesie konsekwencje każdego aktu terroru mającego początek w Gazie” – stwierdził przedstawiciel izraelskiej armii na Twitterze.



Wcześniej syreny ostrzegawcze rozbrzmiewały w południowym mieście portowym Aszkelon i na obszarach otaczających enklawę palestyńską objętą izraelską blokadą od ponad dekady, podała armia w oświadczeniu.



„Dwie rakiety wystrzelono ze Strefy Gazy na terytorium Izraela (...) i zostały przechwycone przez nasz system obronny – podała armia, nie zgłaszając żadnych zniszczeń ani ofiar w ludziach.



Izraelskie służby medyczne poinformowały, że kilka osób w szoku wywołanym sytuacją ataku zostało przyjętych do szpitala.

