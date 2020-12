„Miło oglądać twarze zaskoczonych kierowców”. Dworczyk o reakcjach na przyjazd polskich medyków

– Miło było oglądać twarze zaskoczonych kierowców, Bułgarów, Łotyszy, Czechów, Włochów, Litwinów, którzy ze zdziwieniem dowiadywali się, że to polscy lekarze przyjechali, by pomóc im w tej trudnej sytuacji – mówił w Polsat News szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, odnosząc się do udziału polskich medyków w testowaniu na COVID-19 kierowców w Dover.

– My płacimy za te testy, to są testy pochodzące z Agencji Rezerw Materiałowych, łącznie poleciało do Wielkiej Brytanii około 15 tys. testów, część została przywieziona spod Ełku, część była w Warszawie w magazynach MSWiA szpitala na Wołoskiej – mówił Dworczyk.



Jak powiedział, podziękowania należą się wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, „którzy wczoraj w tak krótkim czasie w Wigilię zdecydowali się na tę służbę”.



– Byli oni transportowani z całego kraju, pomagała również policja – powiedział.



– Miło było oglądać twarze zaskoczonych kierowców, Bułgarów, Łotyszy, Czechów, Włochów, Litwinów, którzy ze zdziwieniem dowiadywali się, że to polscy lekarze przyjechali, by pomóc im w tej trudnej sytuacji – dodał.



Zator to efekt niedzielnej decyzji Francji, która z powodu rozprzestrzeniającej się w Anglii nowej odmiany koronawirusa zamknęły na 48 godzin granicę dla przyjazdów z Wielkiej Brytanii, przy czym nie dotyczyło to tylko ruchu pasażerskiego, ale też transportu towarów. W środę granica została otwarta, ale tylko dla osób mających negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.

