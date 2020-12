Pierwsza partia szczepionki dotarła do Rzymu. Eskortowali ją karabinierzy

Do Rzymu przywieziona została w piątek pierwsza partia 9750 szczepionek przeciw koronawirusowi. Furgonetkę eskortowali przez całą drogę od granicy karabinierzy. Zostaną one przekazane rzymskiemu szpitalowi zakaźnemu Spallanzani. Jako pierwsza ma zostać zaszczepiona 29-letnia pielęgniarka z tej placówki.

Samochód ze szczepionkami wjechał na teren koszar karabinierów w dzielnicy Tor di Quinto – podały włoskie media.



Wyjedzie stamtąd w sobotę rano i skieruje się do rzymskiego szpitala zakaźnego, będącego od początku na pierwszej linii walki z koronawirusem. Tam wszystkie dawki zostaną podzielone; jedna część pozostanie w tej placówce, a reszta zostanie przewieziona do bazy wojskowej w Pratica di Mare koło Wiecznego Miasta. Tam urządzono krajowe centrum składowania i dystrybucji szczepionek, którą zajmować się będzie armia.

źródło: pap

Do najdalszych rejonów Włoch zawiezie je pięć samolotów wojskowych. W przypadku odległości do 300 kilometrów szczepionki będą rozwożone wozami wojskowymi.Pierwsza szczepionka ma zostać podana w niedzielę w szpitalu Spallanzani pracującej tam 29-letniej pielęgniarce. Władze Włoch zapowiedziały, że do przełomu lata i jesieni chcą zaszczepić około 42 milionów mieszkańców kraju.