Abp Jędraszewski: Święta to okazja, by przemyśleć wartość życia [WIDEO]

– Nie może być tak, że przeżywając tę pandemią, mamy tylko nostalgicznie wspominać miniony rok, jak było nam nam w miarę dobrze. Ten okres ma być dla nas wspaniałą okazją, by przemyśleć wartość życia, jego przemijalność kruchość, także świętość i naszą tym większą odpowiedzialność, by innym po prostu okazywać serce – powiedział w „Gościu Wiadomości” w TVP Info metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

– Pandemia rzuca duży cień na sposób obchodzenie tych świąt. Słyszałem o ludziach żyjących w samotności, którzy mimo to, że byli zapraszania na wspólną wigilię czy obchodzenie świąt, odmawiali, woleli zostać w samotności w swoich domach, bojąc się ewentualnego zakażenia koronawirusem. To jest na pewno bardzo smutne dla nich i dla ich najbliższych – mówił abp Jędraszewski.



Jak stwierdził, „to, że podczas świąt możemy boleśnie przeżywać jakiegoś bliskiego, wyraża kolęda, gdzie jest mowa o pustym miejscu przy stole”.



– Taki jest nasz los, nasze przemijanie. Czy to teraz musi budzić smutek i rozpacz? Nie. Nie ma kogoś bliskiego fizyczne, tuż obok nas, ale wierzymy on jest z nami, on za nas się modli. Jest przecież tajemnica świętych obcowania. Ktoś, kto odszedł, jest dla nas w święta bardzo blisko. Myślę, że taki sposób podchodzenia do przemijania, do bliskości i odległości, może być dla nas w te święta bardzo twórczy – mówił.



– Mówi się, że te Święta są wyjątkowe, trudne, bo jest pandemia. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na to, co bardzo głęboko przeżyłem 39 lat temu, kiedy Święta były naznaczone wprowadzonym zaledwie 11 dni wcześniej stanem wojennym – powiedział, dodając, że również wówczas wiele rodzin spędzało Święta w trudnych warunkach, w niepełnym składzie.

