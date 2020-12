Węgry przekażą Polsce zbroję króla Zygmunta II Augusta

Piękny prezent od premiera Wegier Viktora Orbana. Budapeszt przekaże Polsce zbroję dziecięcą króla Zygmunta II Augusta.

Zbroja znajduje się obecnie w Węgierskim Muzeum Narodowym, ale wkrótce ma trafić do Polski. Odbędzie się to na podstawie Dekretu o współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Republiki Węgierskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Budapeszcie 13 października 1992 roku.



Portal Index.hu podaje, że 24 grudnia premier Orban podpisał dekret, na podstawie którego zbroja zostanie przekazana Polsce.



Król Zygmunt II August urodził się 1 sierpnia 1520 roku w Krakowie i zmarł 7 lipca 1572 roku w Knyszynie. Był synem Zygmunta I Starego i Bony Sforzy. Od 1529 roku był wielkim księciem litewskim, od 1530 roku królem Polski (do 1548 koregent). Był ostatnim męskim przedstawicielem dynastii Jagiellonów zasiadającym na tronie.



Za inicjatywą Zygmunta II Augusta Koronę Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie na mocy Unii lubelskiej połączono w jedno państwo, Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

