Szwajcarka straciła whisky o wartości ponad 40 tys. euro. Nie zgłosiła go na granicy

Nietypową kontrabandę odkryli niemieccy celnicy w Konstancji. Funkcjonariusze przejęli 27 butelek whisky o wartości ponad 40 tys. euro. Wśród zarekwirowanego towaru znalazły się trunki mające ponad 70 lat.

Celnicy z Singen natrafili na markowy alkohol przez przypadek. Funkcjonariusze z mobilnego patrolu, stojący w centrum Konstancji, zauważyli młodą kobietę wyładowującą jakieś pakunki z samochodu na szwajcarskich rejestracjach. Zapytana co zwierają skrzynki, 28-letnia mieszkanka kantonu z Thurgau stwierdziła, że to spirytualia, które miała wysłać do domu aukcyjnego w Niemczech, ale zmieniła zdanie.



Okazało się, że paczki zawierały 27 butelek markowej whisky, w tym część miała ponad 70 lat. Wartość alkoholu oszacowano na co najmniej 40 tys. euro.

źródło: portal tvp.info, zoll

Jako że kobieta wjeżdżając do Niemiec nie zgłosiła „wyrobów spirytusowych”, butelki whisky zostały skonfiskowane. Potraktowano to jak zwykły przemyt alkoholu. Wobec Szwajcarki wszczęto zaś postępowanie karno-skarbowe.