Ciężarówki powyżej 7,5 t mogą jechać z Wielkiej Brytanii przez Francję, Belgię i Niemcy

Francja, Belgia i Niemcy zezwalają na przejazd ciężarówek powyżej 7,5 t na trasach z Wielkiej Brytanii, aby umożliwić szybszy powrót do domu kierowcom zablokowanym w Dover - poinformowała ambasada Polski we Francji.

W piątek wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk napisał na Twitterze, że dzięki aktywności polskiej dyplomacji kolejne decyzje mające przyspieszyć powrót do domu polskim kierowcom stają się faktem. „Dziękujemy za elastyczność i zrozumienie naszych partnerów” – napisał.



Takim komentarzem Szynkowski vel Sęk opatrzył tweeta ambasady Polski we Francji, w którym napisano, że Francja, Belgia i Niemcy zezwalają na przejazd ciężarówek powyżej 7,5 tony na trasach z Wielkiej Brytanii, aby umożliwić szybszy powrót do domu kierowcom zablokowanym w Dover. Poinformowano również, że Francja wydłużyła dopuszczalny czas spędzony za kierownicą o 2 godziny dziennie i do 4 godzin tygodniowo.



Stacja BBC podała w piątek w południe, że na wyjazd z Wielkiej Brytanii nadal czekało ok. 5 tys. ciężarówek. Powstały zator to efekt niedzielnej decyzji Francji, która z powodu rozprzestrzeniającej się w Anglii nowej odmiany koronawirusa zamknęła na 48 godzin granicę z Wielką Brytanią dla ruchu pasażerskiego i transportu towarów. W środę granica została otwarta, ale tylko dla osób z negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa.

