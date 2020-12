Szwagier Meghan Markle oskarżony o przemoc domową

Szwagier księżnej Sussexu Meghan Markle został oskarżony o przemoc domową. Miał uderzyć w twarz przykutą do wózka inwalidzkiego żonę Samanthę Markle, która poprosiła go o pomoc w skorzystaniu z toalety.

Do incydentu doszło wieczorem 14 grudnia w domu pary w Lakeland na Florydzie. 56-letnia Samantha powiedziała policji, że mąż, pracownik fizyczny, uderzył ją w twarz „z prawej strony w okolicy ucha”, gdy poprosiła go o pomoc.



Po ataku 62-letni Mark Phillips uciekł, ale wkrótce został aresztowany. Trafił do aresztu hrabstwa Polk, a następnie został zwolniony. Przed sądem będzie odpowiadał z wolnej stopy.



Media informują, że małżeństwo mieszka na Florydzie od 2016 roku i często dochodzi w nim do przemocy. Gdy para mieszkała w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk policja wielokrotnie interweniowała w ich domu.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: DailyMail.co.uk

Kilka razy dochodziło również do awantur między Phillipsem a pierwszy mężem Samanthy, 60-letnim Scottem Rasmussenem. Mężczyźni otrzymali w końcu sądowy zakaz zbliżania się do siebie.W maju 2018 roku Samantha i jej mąż powiadomili policję o wypadku drogowym rzekomo spowodowanym przez paparazzi. Kobieta opowiedziała plotkarskiemu portalowi TMZ, że trafiła do szpitala ze złamaną nogą i chwaliła się zdjęciami, ale okazało się, że do takiego incydentu w ogóle nie doszło.