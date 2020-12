Prezes BioNTechu: Koronawirus zostanie z nami jeszcze przez dekadę

– Tej zimy nie będziemy mieli wpływu na liczbę infekcji, ale musimy mieć wpływ na to, by następna zima miała miejsce już w standardach „nowej normalności” – stwierdził Ugur Sahin, prezes BioNTech. Jak dodawał, koronawirus ciągle mutuje i nawet zaszczepienie znacznej części populacji nie ocali nas w pełni od problemu.

O „nowej normalności” mówił Ugur Sahin, prezes BioNTech – jednej z firm farmaceutycznych, które opracowują szczepionki na koronawirusa.



Jak uważa Sahin, koronawirus zostanie z nami jeszcze przez dekadę, powstawać będą kolejne jego ogniska i społeczeństwa muszą mieć tego świadomość.



– Tej zimy nie będziemy mieli wpływu na liczbę infekcji, ale musimy mieć wpływ na to, by następna zima miała miejsce już w standardach „nowej normalności” – mówił.



Sahin stwierdził, że koronawirus ciągle mutuje i nawet zaszczepienie znacznej części populacji może nie być tu rozwiązaniem. Szczepionki jednak ocalą nas przed kolejnymi lockdownami i przeciążeniem służby zdrowia, co można było obserwować w wielu krajach.

