Zmutowany koronawirus coraz bliżej Polski

W niemieckim landzie Badenia-Wirtembergia stwierdzono u pacjentki nową, bardziej agresywną odmianę koronawirusa B.1.1.7, wykrytą wcześniej w Wielkiej Brytanii. To pierwszy przypadek u naszych zachodnich sąsiadów.

Kobieta przyleciała 20 grudnia z Wielkiej Brytanii. Z lotniska we Frankfurcie nad Menem, a następnie udała się do Badenii-Wirtembergii – przekazał rzecznik landowego Ministerstwa Zdrowia w Stuttgarcie.



Deutsche Welle podaje, że kobieta po przybyciu na lotnisko we Frankfurcie poddała się szybkiemu testowi na koronawirusa, podobnie jak wszyscy inni pasażerowie samolotu, który wystartował z lotniska Londyn-Heathrow.



Wynik okazał się pozytywny. Do domu, gdzie odbywa kawarantannę, zabrali ją z lotniska krewni, którzy przyjechali prywatnym autem, dzięki czemu ograniczono możliwość kontaktu zarażonej z większą liczbą osób.



Pobrany od pacjentki wymaz przesłano do laboratorium w berlińskiej klinice Charité, która potwierdziła wystąpienie u kobiety mutacji koronawirusz B.1.1.7. 21 grudnia stwierdzono u niej łagodne objawy choroby.

źródło: DW

Niemka wcześniej kontaktowała się z trzema innymi osobami, które obecnie także przebywają na kwarantannie.Po wykryciu nowej odmiany koronawirusa większość państw członkowskich Unii Europejskiej ograniczyła poważnie ruch osobowy z Wielką Brytanią, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się tej mutacji, choć występuje ona już w Danii, Holandii, Islandii, Irlandii i najpewniej także we Włoszech i Belgii.