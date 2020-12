Koronawirus. Terytorialsi testują polskich kierowców ciężarówek w Anglii [WIDEO]

Polscy medycy, którzy w nocy w czwartku na piątek i nad ranem wykonali 1260 testów i pomogli rozładować zator w Dover i wracają do Polski. Na miejscu zmieniają ich terytorialsi, którzy już dotarli na miejsce i wspomogą testowanie na autostradzie M20 – poinformował wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.

Grupa 60 wojskowych medyków udała się w piątek do Wielkiej Brytanii, gdzie będą robić testy na obecność koronawirusa polskim kierowcom czekającym na granicy w Dover na wjazd do Francji. Do kraju wracają medycy między innymi z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, którzy przeprowadzali tam testy od czwartku wieczorem.



MSZ poinformował na Twitterze również o tym, że w piątek ponownie zebrał się zespół zarządzania kryzysowego z wiceministrami resortu spraw zagranicznych Szymonem Szynkowskim vel Sękiem i Marcinem Przydaczem. Spotkanie dotyczyło polskich kierowców oczekujących w Wielkiej Brytanii na przekroczenie granicy.

Polscy medycy, którzy w nocy i nad ranę wykonali 1260 testów i pomogli rozładować zator w Dover wracają do Polski.

Na miejscu zmieniają ich terytorialsi, którzy już dotarli na miejsce i wspomogą testowanie na M20 i Manston

Żołnierze! Powodzenia! Dziękujemy za Waszą służbę!

Konsulowie pomagają

Resort poinformował również, że kierowcom pomagają też nasi konsulowie we Francji, Belgii, Holandii i Niemczech, który asystują im w bezpiecznym powrocie do domu i wskazują czynne trasy przejazdowe.W nocy z czwartku na piątek stacja BBC podała, że liczba ciężarówek oczekujących na możliwość przeprawy przez kanał La Manche zmniejszyła się z 6 tysięcy do około 4 tysięcy. Powstały zator to efekt niedzielnej decyzji Francji, która z powodu rozprzestrzeniającej się w Anglii nowej odmianyzamknęła na 48 godzin granicę z Wielką Brytanią – dotyczyło to ruchu pasażerskiego i transportu towarów. W środę granica została otwarta, ale tylko dla osób mających negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.