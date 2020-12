„Wygrana walka o zdrowy rozsądek”. Francuskie władze wycofały się ze sporu o „zakazaną szopkę”

Francuskie władze wycofały się ze sporu o tak zwaną „zakazaną szopkę” w miejscowości Béziers. Od sześciu lat państwo domagało się usunięcia szopki, którą mer miasta wystawia co roku w ratuszu. Według francuskich władz, było to sprzeczne z zasadami laickości, które zakazują pokazywania symboli religijnych w przestrzeni publicznej.

To szczęśliwy koniec ciągnącej się od kilku lat sprawy. Państwo nie będzie już ścigało mera Béziers za wystawianie szopki – oznajmił lokalny prefekt, który uznał, że symbol ten ma charakter kulturowy, a nie religijny.



– Wygraliśmy walkę o tolerancję i zdrowy rozsądek – skomentował w „Le Figaro” prawicowy mer miasta Robert Ménard. Mer Béziers wystawił szopkę w ratuszu w 2014 r. Sąd uznał ją jednak za nielegalną, co sprawiło, że co roku francuskie władze domagały się jej usunięcia.





„Zagramy im na nosie”

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

Mer omijał jednak zakazy sądu. – Zagramy im na nosie. Skoro nie chcą by szopka stała w ratuszu, tu przesuniemy ją 30 metrów dalej, do innego budynku – mówił mer w 2017 r. Rok później zakazaną szopkę przeniesiono na dziedziniec ratusza. Po pewnym czasie wyposażono ją w kółka. Tym samym od dwóch lat szopka nie stoi już a jeździ wokół ratusza. Jej perypetie przypominające te wozu Drzymały zyskały ogromną popularność. Co roku w jej inauguracji uczestniczą tłumy mieszkańców miasta.