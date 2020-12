Szkoły coraz częściej płacą kary za cierpienia maltretowanych uczniów

Hiszpański wymiar sprawiedliwości coraz częściej orzeka na korzyść dzieci prześladowanych w szkole przez swoich rówieśników. Ostatni wyrok w takiej sprawie zapadł w Palencii, na zachodzie kraju, gdzie sąd nakazał wypłatę ośmiu tysięcy euro odszkodowania dla 10-letniej dziewczynki.

Kara dla szkoły została zasądzona po długiej walce matki dziesięciolatki prześladowanej przez innych uczniów. Po zignorowaniu sprawy przez nauczycielkę, dyrekcję szkoły, a nawet regionalne kuratorium, ostateczny rezultat dała dopiero skarga rodzicielska przed sądem.



Wyrok sądu w Palencii jest jedną z coraz liczniejszych spraw wygranych przez rodziców dzieci nękanych w szkole. Przed rokiem w Barcelonie jednej ze szkół nakazano wypłatę odszkodowania w wysokości czterech tysięcy euro. Poszkodowaną była dziewczynka regularnie wyśmiewana przez rówieśniczki w związku z dolegliwościami zdrowotnymi wpływającymi na jej wygląd. Dziecko cierpi na bulimię.

Pochodzący ze wspólnoty autonomicznej Walencji nauczyciel Carlos Lopez wskazuje, że– Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że jedynym potwierdzeniem znęcania się nad którymś z uczniów przez jego kolegów może być szkolny monitoring lub zeznania innych dzieci. Upowszechnienie się wśród uczniów telefonów komórkowych i nagrywane nimi sceny z życia szkoły mogą pomóc w ujawnianiu szkolnej przemocy – powiedział PAP Lopez.

40 tys. euro kary za gnębienie



Hiszpański nauczyciel wskazał, że w ostatnich latach rodzicom kilkorga dzieci udało się skutecznie walczyć przed sądem o sprawiedliwość dla swoich pociech. Przy okazji ukarane zostały również placówki oświatowe.



Dotychczas najwyższą karę z tytułu dopuszczenia przez szkołę do znęcania się nad uczniem zapłaciła prywatna szkoła z Alcorcon pod Madrytem. W 2011 roku stołeczny sąd nakazał jej wypłatę 40 tys. euro tytułem odszkodowania dla rodziny maltretowanego chłopca. W trakcie procesu potwierdzono, że pięciu uczniów gnębiło 8-latka przez trzy lata, dopuszczając się zarówno przemocy psychicznej, jak też fizycznej.



Psycholog dziecięcy, który pomagał wymiarowi ścigania w śledztwie, zeznał przed sądem, że codzienne prześladowanie ze strony kolegów doprowadziło u chłopca do „głębokiej i przewlekłej traumy oraz poważnych uszkodzeń psychiki”. „Bez odpowiedniej terapii to dziecko do końca życia będzie nosić w sobie ciężar tego, co spotkało go w tej szkole” – stwierdził przed sądem psycholog Inaki Pinuel.