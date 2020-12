Niedźwiedź zamieszkał w Puszczy Białowieskiej po 140 latach

Do białoruskiej części Puszczy Białowieskiej powrócił niedźwiedź. Jak podaje białoruski tygodnik „Nasza Niwa” – samiec żyje w miejscowych lasach już od ponad roku. Miejscowi ekolodzy mają nadzieję, że niedźwiedzie na trwałe powrócą do puszczy.

„Nasza Niwa” zwraca uwagę, że ostatni niedźwiedź brunatny żyjący w Puszczy Białowieskiej został zabity w 1879 roku, czyli 141 lat temu. Od tego czasu ten gatunek zwierzęcia czasami widywano w puszczy zarówno po polskiej jak i po białoruskiej stronie. Jednak były to krótkie wizyty.



Obecnego niedźwiedzia białoruski ekolog Wiktar Fianczuk obserwuje już od ponad roku. To trzyletni samiec. Nie jest wykluczone jednak, że w przyszłości dołączy do niego samica.



Najbliższe siedlisko niedźwiedzi na Białorusi znajduje się w odległej o 170 kilometrów Puszczy Nalibockiej. To odległość, którą te drapieżniki mogą pokonać dla znalezienia nowego miejsca zamieszkania.

