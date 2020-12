Spotkanie ambasadorów. Polska dziękuje Barnierowi za pracę nad umową

W Brukseli odbyło się posiedzenie ambasadorów państw UE ws. umowy z Londynem po brexicie. Polski ambasador Andrzej Sadoś podziękował głównemu unijnemu negocjatorowi Michelowi Barnierowi za pracę nad porozumieniem.

Barnier na piątkowym spotkaniu w Brukseli przedstawił wynik negocjacji ws. umowy handlowej z Wielką Brytania po brexicie. Było to pierwsze spotkanie ambasadorów w Boże Narodzenie w historii UE.



– Podziękowałem Barnierowi i jego zespołowi w imieniu polskiego rządu za doprowadzenie do finału tego procesu, za 4,5 roku negocjacji, w trakcie których reprezentował nasze interesy. Zapowiedziałem, że Polska w kolejnym kroku musi zapoznać się ze szczegółami wynegocjowanego porozumienia – powiedział w piątek Stały Przedstawiciel RP przy UE Andrzej Sadoś.



Jak dodał, Barnier często spotykał się w trakcie negocjacji z przedstawicielami krajów, więc mają one wiedzę na temat tego, czego mogą spodziewać się w wynegocjowanym dokumencie. – Wiemy, że ważne dla nas kwestie dotyczące spraw handlowych, znalazły swoje odzwierciedlenie w tekście umowy. Zapisy porozumienia w znacznym stopniu ułatwią relacje z naszymi brytyjskimi partnerami – powiedział polski dyplomata.



Zaznaczył, że Polska deklaruje, iż proces analizy porozumienia będzie przebiegał sprawnie. – Zamykamy pewien rozdział, a otwieramy nowy, jeśli chodzi o relacje UE i Zjednoczonego Królestwa. Jest to dość szczególny dzień – podsumował.

Wielka Brytania i Unia Europejska zawarły w czwartek porozumienie o wzajemnych relacjach po zakończeniu okresu przejściowego po brexicie. Dzięki temu od nowego roku nie będzie w handlu między nimi ceł ani innych zakłóceń, co uderzyłoby w obie strony.



– Wiele osób mówiło nam, że wyzwania związane z pandemią COVID uczynią to niemożliwym. I że powinniśmy przedłużyć okres przejściowy. I spowodować jeszcze większe opóźnienia. (...) Zatem bardzo się cieszę, że dzisiejszego popołudnia sfinalizowaliśmy największą jak dotąd umowę handlową, o wartości 660 miliardów funtów. Kompleksowa umowa o wolnym handlu w stylu kanadyjskim między Wielką Brytanią a UE, umowa, która będzie chronić miejsca pracy w tym kraju, umowa, która pozwoli na sprzedaż brytyjskich towarów i komponentów na rynku UE bez ceł i bez kontyngentów – mówił Johnson podczas konferencji prasowej wkrótce po ogłoszeniu porozumienia.



Johnson przedstawił uzgodnienia w zupełnie innym tonie niż chwilę wcześniej zrobiła to w Brukseli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. „Porozumienie jest uczciwe i zrównoważone. (...)Jednolity rynek będzie działał na uczciwych zasadach, jeżeli ktoś nie będzie się do nich stosował spotkają go poważne konsekwencje – podkreśliła podczas konferencji prasowej.







Proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z UE zaczął się dokładnie 1646 dni temu, gdy w referendum – wbrew niemal wszystkim sondażom – za wystąpieniem z UE opowiedziało się 52 proc. Brytyjczyków. W tym czasie dwukrotnie zmienił się premier i dwukrotnie przekładano termin wyjścia. Formalnie Wielka Brytania opuściła UE 31 stycznia tego roku, ale do końca okresu przejściowego, czyli do 31 grudnia związania jest jeszcze unijnymi regulacjami.