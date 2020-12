Najsztub: Mam wrażenie, że teksty polskich kolęd są niestosowne

Piotr Najsztub powiedział na antenie radia TOK FM, że często tematem polskich kolęd jest cierpienie małego Jezusa, leżącego w ubogiej stajence. – Kiedy mi się to zbija w głowie z kolejnymi ujawnionymi przypadkami pedofilii w Kościele, z informacjami, że biskupi je tuszowali, to jakoś po raz pierwszy w życiu – przy czym zaznaczam, że nie jestem wierzący – mam wrażenie, że te kolędy są niestosowne w dzisiejszych czasach – stwierdził dziennikarz.

Najsztub zapytał swojego rozmówcę, prof. Stanisława Obirka, teologa i byłego jezuitę, co sądzi na ten temat. – Chyba nie jest pan jedyny. Ja z kolei mam poczucie pewnego dysonansu poznawczego. Od dorosłych mężczyzn, którzy mocno odwołują się do metafor stajenki, pokornego Boga, oczekiwałbym jakiegoś poczucia odpowiedzialności za to, co kruche – stwierdził prof. Obirek.



Gość TOK FM powiedział też, że ma wrażenie, iż duchowni „są przedstawicielami instytucji, która jak walec przez to kruche życie przechodzi”. Ocenił, że jednym życiem, którym interesuje się polski Kościół katolicki, to życie nienarodzone.



– Przy najdziwniejszych okazjach mówi się o życiu nienarodzonym, nieistniejącym, możliwym. Natomiast to, które jest, mało tych mężczyzn w sukienkach zajmuje. Dla mnie to porażające – powiedział prof. Obirek.

#wieszwiecej Polub nas