W Święta też grają. Sportowe tradycje w Premier League i NBA

Choć nie ma mowy o obżarstwie i beztroskim wypoczynku, niemal wszyscy czołowi sportowcy mogą na czas świąt wrócić do domów, nacieszyć się rodziną i „naładować baterie”. Wyjątki są dwa: już w dniu Bożego Narodzenia na parkiety wychodzą koszykarze NBA, dzień później natomiast – w tzw. Boxing Day – oglądać można popisy piłkarzy Premier League. Co czeka nas w tegoroczne „sportowe święta”?

Trudno określić, jak długa jest tradycja gry w piłkę nożną w czasie świąt w Anglii. Wiadomo natomiast, że w przeszłości mecze rozgrywano nie tylko w Boxing Day, ale też w Boże Narodzenie czy nawet Wigilię. Po raz ostatni zdarzyło się tak w 1965 roku – Blackburn pokonało wówczas Blackpool, a Coventry wygrało z Wrexham.



Dwa lata wcześniej, w 1963 roku, w Boxing Day fani zostali zasypani nie tylko prezentami, ale też... golami. Padło bowiem łącznie aż 66 goli.

66 goals have scored on #BoxingDay back in 1963👀 pic.twitter.com/8L4tJIdUE9 — Dimitris Christofi (@Dimitris_Chh) December 24, 2020



***

Od tego czasu, a to już przecież grubo ponad 50 lat, 24 i 25 grudnia to czas zarezerwowany dla rodziny, z którą potem – taki jest przynajmniej zamysł – 26 grudnia wspólnie ogląda się mecz po meczu, ew. w większym gronie idzie na stadion. Anglicy mają dzięki temu gotowe pomysły na prezent: bilety na mecze Boxing Day to jeden z najczęstszych świątecznych upominków. Niestety, nie w tym roku…I choć na trybunach pusto, tradycja jest tradycją, a zawzięci kibice mogą przed telewizorami spędzić nawet 10 godzin. Władze Premier League przygotowały na ten czas dwa potencjalne hity: starcie Leicester z Manchesterem United i Arsenalu z Chelsea. Polscy kibice ostrzą zęby na rywalizację Fulham z Southampton, gdzie pewne miejsce w pierwszym składzie ma Jan Bednarek. Czy to ostatnie tygodnie reprezentanta Polski w barwach „Świętych”? Młody, zdolny środkowy obrońca ma być obiektem westchnień wielu potężniejszych klubów: nie tylko w Anglii, ale też choćby Niemczech.13:30, Leicester City – Manchester United16:00, Aston Villa – Crystal Palace16:00, Fulham – Southampton18:30, Arsenal – Chelsea21:00, Manchester City - Newcastle

Ci, którzy nie mogą się doczekać drugiego dnia świąt, w Boże Narodzenie powinni przenieść się za ocean. W NBA tradycja świątecznych gier jest stosunkowo młoda: pierwsze takie mecze rozegrano 19 lat temu. Spotkania te dobierane są jednak z niezwykłą starannością, a dla wielu graczy występy w dniu Bożego Narodzenia są jak mecze w Święto Dziękczynienia dla futbolistów amerykańskich – wielkim zaszczytem i prestiżem.



Nic dziwnego, że wytaczane są najcięższe działa: od godz. 18 polskiego czasu rozegranych zostanie pięć spotkań, co jedno to lepsze. Na „dzień dobry” zeszłoroczny finalista, Miami Heat, zmierzy się z jednym z potencjalnych objawień – młodymi, zdolnymi Pelikanami z Nowego Orleanu. Warto zwrócić uwagę szczególnie na dwóch graczy zespołu Stana van Gundy’ego – Brandona Ingrama i Ziona Williamsona. Obaj są melodią przyszłości w najlepszej koszykarskiej lidze świata…



Kolejne starcie, o godz. 20:30 polskiego czasu, to najsłabiej zapowiadająca się rywalizacja Golden State Warriors z Milwaukee Bucks. Choć w barwach tych pierwszych wciąż gra Stephen Curry, a to niemal zawsze gwarancja kilku ekscytujących akcji, kontuzjowany jest Klay Thompson, zabraknie też innej gwiazdy zespołu – Draymonda Greena. To oznacza, że Giannis Antetokounmpo i spółka powinni dość łatwo rozprawić się z byłymi mistrzami…



Dalej będzie już tylko ciekawiej: Kevin Durant i Kyrie Irving z Brooklyn Nets już w meczu otwarcia (wygranym wysoko z Golden State Warriors) potwierdzili, że mogą być w tym sezonie bardzo mocni. Boston Celtics od lat są faworytami do mistrzostwa i… od lat w najważniejszych momentach zawodzą. Koszykarze Brada Stevensa na „dzień dobry” ograli jednak Milwaukee Bucks, a ich mecz z Nets może być najbardziej wyrównanym starciem świątecznego wieczoru/nocy z NBA. Zobaczymy, z czego „ulepione” są oba zespoły i w jakim są miejscu przygotowań do poważnej rywalizacji.



O 2 w nocy polskiego czasu aktualni mistrzowie – Los Angeles Lakers – zmierzą się z Dallas Mavericks. To przede wszystkim starcie LeBrona Jamesa z jego potencjalnym następcą na koszykarskim tronie: Luką Donciciem. Na zakończenie kilkunastogodzinnego maratonu powtórka rywalizacji z półfinałów konferencji Zachodniej: Los Angeles Clippers szukają rewanżu za sensacyjną porażkę z Denver Nuggets w siedmiu meczach. Będzie się działo!



Plan gier w NBA na 25 grudnia:

18:00, Miami Heat – New Orleans Pelicans

20:30, Milwaukee Bucks – Golden State Warriors

23:00, Boston Celtics – Brooklyn Nets

2:00, Los Angeles Lakers – Dallas Mavericks

4:30, Denver Nuggets – Los Angeles Clippers



***

Nie zapominamy oczywiście o skoczkach, choć ci rywalizację rozpoczną nieco później, bo 28 grudnia. To wtedy rozpoczną się pierwsze zmagania podczas Turnieju Czterech Skoczni – tradycyjnie już w niemieckim Oberstdorfie.



Choć Polaków nie ma wśród największych faworytów do wygranej (tu króluje Norweg Granerud), w ostatnich latach udowadniali, że co jak co, ale w Turnieju Czterech Skoczni radzą sobie bardzo dobrze. Przypomnijmy, że tytułu sprzed roku broni Dawid Kubacki…