Polscy medycy w Dover. Dworczyk zdradza, ile wykonali testów na koronawirusa

Polscy medycy od czwartku wieczorem wykonali 1260 testów kierowcom w Dover w Wielkiej Brytanii - poinformował w piątek na Twitterze pełnomocnik rządu ds. programu szczepień, szef KPRM Michał Dworczyk. Medycy wracają do kraju w piątek.

„I zabrakło TIR-ów. Przez noc i ranek zespół dr A. Zaczyńskiego wykonał 1260 testów. Jesteście Wielcy! Dziękujemy! Teraz Brytyjczycy umożliwią dojazd nowych ciężarówek do Dover, nasi medycy wracają do PL, a około 15.00 przyjedzie druga zmiana – tym razem medycy z Wojsko Polskie!” – napisał Dworczyk na Twitterze.

W Dover w nocy z czwartku na piątek pracowała grupa 37 lekarzy, diagnostów, pielęgniarek i ratowników medycznych z CSK MSWiA, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, WOPR oraz innych służb. W piątek wracają oni już do kraju.



Do Wielkiej Brytanii udała się natomiast grupa 60 wojskowych medyków, by wykonać testy na obecność koronawirusa kolejnym polskim kierowcom czekającym na granicy w Dover na wjazd do Francji.

W piątek rano z lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny wyleciał do Wielkiej Brytanii samolot CASA-295, którym do Wielkiej Brytanii udali się wojskowi medycy, między innymi z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych - poinformował PAP Wydział Działań Komunikacyjnych DGRSZ.



„Medycy będą przeprowadzać testy na obecność koronawirusa polskim kierowcom ciężarówek, którzy utknęli na granicy. Żołnierze wiozą również środki ochrony osobistej. Łącznie na pokładzie wojskowej CASY znajduje się 60 medyków" – poinformowano.