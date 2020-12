Medycy, którzy robili testy kierowcom w Dover, wracają do kraju. Zastąpią ich wojskowi

Grupa 60 wojskowych medyków udała się w piątek do Wielkiej Brytanii, gdzie będą robić testy na obecność koronawirusa polskim kierowcom czekającym na granicy w Dover na wjazd do Francji. Do kraju wracają medycy m.in. z CSK MSWiA, którzy przeprowadzali tam testy od czwartku wieczorem.

W Dover w nocy z czwartku na piątek pracowała grupa 37 lekarzy, diagnostów, pielęgniarek i ratowników medycznych z CSK MSWiA, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, WOPR oraz innych służb.



W piątek rano Centralny Szpital Kliniczny MSWiA poinformował na Twitterze, że „medycy wracają już do kraju”. Do wpisu dołączono zdjęcia z nocnej akcji przeprowadzania testów wśród kierowców, którzy utknęli na granicy, czekając na możliwość wjazdu do Francji. „Polscy ratownicy medyczni wraz z kolegami z Wielkiej Brytanii i Francji sprawnie przeprowadzili setki testów na COVID–19, aby osoby z ujemnym rezultatem mogły ruszyć w trasę” – napisano z kolei na Twitterze polskiej amabasady w Wielkiej Brytanii.



Również w piątek rano z lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny wyleciał samolot CASA-295 z 8 Bazy Lotnictwa Transportowego z Krakowa, którym do Wielkiej Brytanii udali się wojskowi medycy, między innymi z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – poinformował Wydział Działań Komunikacyjnych DGRSZ.

„Medycy będą przeprowadzać testy na obecność koronawirusa polskim kierowcom ciężarówek, którzy utknęli na granicy. Żołnierze wiozą również środki ochrony osobistej.” – poinformowano.